أبطال المجد والشجاعة

تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لقواتنا المسلحة التي هي دائماً مبعث فخرنا وعزنا، والتي تلقى أعلى مستوى من الرعاية والدعم والتطوير،.

وتجهز على أحدث المستويات، ولا شك في أن قواتنا المسلحة هي فخرنا وعزنا، وذلك لما تقدمه من بطولات عظيمة، ولما تحتضنه من جنود بواسل أقوياء،.

وما تقدمه من تضحيات يضرب بها المثل، ومن شهداء أبرار قدموا دماءهم فداء لوطنهم وللحق والعدل، وأيضاً لما تملكه من كفاءة قتالية عالية ومن أحدث الإمكانيات والعتاد، كما أننا نفتخر ونعتز بها لأنها تدافع عن الوطن والحق، ولا تعرف العدوان، وتحترم كافة القواعد الإنسانية والدولية في القتال وتلتزم بها على أعلى مستوى.

أبطالنا البواسل يستحقون دائماً الإشادة والتكريم والدعم المعنوي، وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره واعتزازه بأبطال الوطن وأبنائه الذين يجسدون أسمى قيم الولاء والوفاء والانتماء والشجاعة المتجذرة لدى أبناء الإمارات من خلال تسطير المواقف البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين الحق والعز والكرامة، وقلد سموه عدداً منهم أوسمة المجد والشجاعة، قائلاً لهم:

«إننا سعداء بمستوى الجاهزية والاستعداد الذي تتمتعون به والقدرة على تنفيذ المهام التي توكل إليكم بكل كفاءة واحترافية».

واستحضر سموه تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ساحات القتال سعياً إلى علو وطنهم، مؤكداً سموه أنهم سيظلون خالدين بسيرهم العطرة. باقين أبد الدهر عبرة في البذل والعطاء.