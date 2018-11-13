الإمارات محطة رئيسة للمستقبل

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متميزة عالمياً في ريادة المستقبل، وذلك بفضل اهتمام قيادتها الرشيدة بصنع المستقبل، وتسعى الإمارات لامتلاك المستقبل من الآن، والمساهمة في تشكيله وتصميمه وتنفيذه، ولدى الإمارات، قيادة وشعباً، رغبة مستمرة لمعرفة ما سيحمله المستقبل، وكيف يمكن التأثير فيه وصنعه من اليوم.

هذا ما عكسته الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي اختتمت أعمال دورتها الثالثة في دبي أمس، والتي أكدت حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على امتلاك أدوات المستقبل، والسعي للاستفادة من ثورة البيانات والتطورات الحديثة المتلاحقة والمتسارعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحيوية المتقدمة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اطلاعه على منصّة التحول المستقبلي،.

حيث قال سموه: «إن ثورة البيانات والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة ستمثل محوراً مهماً في تشكيل معالم المستقبل، نحن في دولة الإمارات حريصون على توظيف هذه المستجدات وتطويع التكنولوجيا الحديثة بما يخدم مسيرة التطور الإنساني».

استضافة الدولة للآلاف من قادة وخبراء وممثلي الدول وكبرى المؤسسات العالمية في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، تعكس رؤية الإمارات لدورها العالمي في تطوير حياة البشرية نحو الأفضل، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في رسالته للحضور، والتي قال لهم فيها: إن «دولة الإمارات ستبقى محطة رئيسة لكم كل عام، وستبقى منصة للنقاش والحوار حول كل ما فيه تقدم وتطور للبشر. وستبقى نموذجاً ومختبراً مفتوحاً لكل ما هو جديد».