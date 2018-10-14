العالم يرحّب بالإمارات

ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو متقدمة للصفوف الأولى في جميع المجالات الحيوية على المستويين الإقليمي والمحلي، ولا تزال سياستها الخارجية التي وضع أسسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت عليها القيادة الرشيدة من بعده، تؤتي ثمارها يوماً بعد يوم، وترفع من قيمة وشأن الدولة ومواطنيها في الخارج،

حيث يواصل جواز السفر الإماراتي تقدمه عالمياً، بتحقيقه إنجازاً جديداً بوصوله إلى المركز «السابع» في العالم بدخول 159 دولة من دون تأشيرة مسبقة، وهو ما يعكس بوضوح ما تتمتع به دولة الإمارات من ثقة عالمية ومكانة مرموقة إقليمياً ودولياً، نتيجة اتباعها نهجاً دبلوماسياً متميزاً جعل منها محط احترام وتقدير معظم دول العالم.

وها هي أبواب العالم تتفتح من دون أي عوائق أو إجراءات رسمية معقّدة وطويلة أمام المواطن الإماراتي مرحبة به في كل مكان، وتفتح أمامه آفاقاً جديدة للسياحة والاستثمار والتجارة والاطلاع على ثقافات العالم وإنجازاته، وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة الحريصة على توفير أعلى المستويات المعيشية لمواطنيها داخلياً وخارجياً، وبفضل الجهود الكبيرة والاستراتيجية الحكيمة الناجحة التي وضعتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التي قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة ومواطنيها على المستوى العالمي.

لقد حققت دبلوماسية الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية مع معظم الدول، بما عزز المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارات في المجتمع الدولي.