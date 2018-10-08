الإمارات عطاء بلا حدود

من العبث والهراء ما تردده طهران والدوحة وميليشيا الحوثي الإيرانية عن معاناة الشعب اليمني ومأساته، في الوقت الذي تأتي فيه الشهادات الدولية تشيد بالدعم والمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات لليمن، وتؤكد أن دولة الإمارات هي أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته خدمة التتبع المالي «FTS» لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي لا تقتصر على الغذاء والدواء والكساء التي ترسلها الإمارات بشكل مستمر، بل تصل إلى المساعدات الفعالة في إعادة البناء والتعمير وإصلاح البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والمؤسسات التي تضررت من الحرب هناك، وهو الأمر الذي يؤكد أن عطاء الإمارات بلا حدود، وأنها حريصة على إنهاء مأساة اليمن ووضع حد لمعاناة شعبه، هذا في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي الإيرانية انتهاكاتها لحقوق الشعب اليمني، ونهب ثروات اليمن وتجويع شعبه وإذلاله، وتواصل تدمير الاقتصاد اليمني وتحطيم عملته «الريال»، التي انهار سعرصرفها بشدة مقابل الدولار.

وعبثاً تحاول إيران ومن وراؤها إعلام قطر المشبوه والمأجور تشويه دور الإمارات الإنساني في اليمن، هذا الدور الذي لولاه لوصل حال اليمن وشعبه إلى الكارثة الحقيقية التي لا قيام بعدها، وهذا ما شهدت به الأمم المتحدة التي لم تذكر هي أو أية جهة أخرى أي دور إنساني لإيران وقطر في اليمن.