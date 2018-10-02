الأولوية للمواطن

تضع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات المواطن دائماً على رأس أولوياتها، وذلك باعتبار الإنسان هو الاستثمار الأكبر في مسيرة التنمية المستدامة والتطور والبناء، ورغم كل الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، فإن الاهتمام بالمواطن الإماراتي لم يتراجع درجة واحدة على أجندة عمل القيادة، ويسير جنباً إلى جنب ضمن خطط واستراتيجيات التنمية، وهذا ما عكسته بوضوح الميزانية الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء للأعوام الثلاثة المقبلة 2019 ـ 2021، والتي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، هذه الميزانية التي تأتي ترجمة واضحة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

الدولة وفرت كافة الإمكانيات المادية، وعلى المسؤولين، كل في منصبه، العمل بكل طاقاتهم من أجل الوطن والمواطن، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه». ووجه سموه تعليماته للحكومة والمسؤولين في أجهزة الدولة قائلاً: «لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمديرين في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021».

وتأتي الميزانية التي رصدت للخدمات في مجالات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم لتتجاوز نصف الميزانية العامة، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها، وحرصها على توفير الحياة الكريمة لهم ولكافة المقيمين على أرض الإمارات.