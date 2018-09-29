اعتاد العالم على الأكاذيب والأراجيف القطرية، حتى لم يعد يلقي بالاً، لا إليها ولا إلى من يرددها، سواء كان ذلك تميم نفسه، أو من أركان تنظيم الحمدين مباشرة، أو من الأبواق الكثيرة التي تخدمهما بالطبل والتزمير.

وبالمقابل، فإن العالم نفسه الذي سئم الأكاذيب والأراجيف القطرية، بات يتبنى وجهة نظر الرباعية العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، ويستخدم مفرداتها.

وبهذا، فإن «الحصار» المزعوم الذي لا تكل ولا تمل الدوحة في الحديث عنه، هو في عرف العالم وعلى لسانه مقاطعة مشروعة تكافح الإرهاب وداعميه ومموليه.

والأزمة ليست «خليجية»، بل «قطرية»، ناجمة عن تورط الدوحة بالإرهاب، دعماً وتمويلاً ورعاية للمتطرفين وفكرهم الظلامي، وارتماءً في أحضان ملالي طهران، الذين لا يتورعون عن كشف حقيقتهم الشريرة من خلال تصريحات وخطابات يطلقونها بين اليوم الآخر، ملوحين بتهديد حرية الملاحة والممرات المائية، فيما هم يغذون الفتنة في غير بلد عربي، ويؤججون نيران الفتنة المذهبية والطائفية.

لقد ملّ العالم الأكاذيب القطرية، وبات يوقن أكثر من أي وقت مضى أن حلقات الشر التي تبدأ من الحوثي في اليمن، تمر بـ «تنظيم الحمدين» في قطر، وتصل إلى نظام الملالي في إيران، إنما هي سلسلة مترابطة، قد يكون تحرير الحديدة هو الضربة الموجعة، التي قد تفرط عقد سلسلة الشر هذه..!