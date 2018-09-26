دور دولي مشهود

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها حتى اليوم، التزامها الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك التزامها التام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية الجماعية، وتأتي الإمارات في مقدمة الدول الداعمة لمنظمة الأمم المتحدة وكل أجهزتها ومنظماتها الداخلية، لتمكينها من أداء دورها والقيام بالمسؤوليات المنوطة بها، وفي مقدمتها حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز لغة التسامح والحوار بين جميع الشعوب.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية، لتؤكد نهجها في التزاماتها الدولية، ودعمها للمنظمة الدولية بالشكل الذي حاز إشادة الأمم المتحدة نفسها والعديد من الدول والجهات الدولية، التي وضعت الإمارات في الصدارة العالمية في مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية للفقراء والمحتاجين والمتضررين والنازحين واللاجئين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية.

كما أشادت الأمم المتحدة بالدعم الإنساني الكبير والمساعدات التي قدمتها وتقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق، والتي بلغت في عام 2018 وحده نحو نصف مليار دولار.

كما حققت دولة الإمارات الريادة على مختلف الصعد الدولية والإقليمية في مجالات حقوق الإنسان والعمال ودعم المرأة وحماية حقوق الطفل، وكذلك في التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وعلى رأسها «أونروا» لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، التي تدعمها الإمارات بشكل متواصل.

وتستمر دولة الإمارات على نهجها وسياساتها الدولية الرائدة، التي وضع أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسارت عليها القيادة الرشيدة.