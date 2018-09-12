غزلُ الإرهاب

ليس من الغريب ارتفاع وتيرة الغزل المتبادل بين قطر وإيران في ظل الظروف التي بات يعاني منها كلا البلدين، وفي ظل العقوبات التي تلاحق إيران والمقاطعة والاتهامات المتزايدة لقطر بدعمها الإرهاب، وآخرها اتهامات وتحذيرات النائب في الكونغرس الأميركي تيد باد من دور النظام القطري في تمويل التطرف ودعم الدول الإرهابية مثل إيران، وسط مخاوف من نقل بنوك إيرانية عمليات تبادل العملات الأجنبية إلى بنك قطر الوطني، الأمر الذي يشكّل في رأي النائب الأميركي تهديداً للسلام والأمن الدوليين والإقليميين، وطالب باد وزارة الخزانة الأميركية باليقظة إزاء الأنشطة السرية لكل من قطر وإيران وحزب الله في العالم.

هذه التحذيرات والاتهامات المتتالية لقطر وإيران من جهات عديدة في العالم هي التي جعلت النظامين يرتميان في أحضان بعضهما، ويتغزلان في بعضهما البعض، ويعِدُ «روحاني» إيران «تميم» قطر بدعم طهران المتواصل للدوحة في مواجهة المقاطعة العربية لها، ويشيد تميم بمواقف طهران فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، ويعلن دعمه لإيران في مشاكلها بسبب برنامجها النووي المشبوه.

هكذا كلما ضاق الخناق وزادت الضغوط وظهرت الفضائح تغزل داعمو الإرهاب في أنفسهم، وذهبوا يدعمون بعضهم البعض ويتحايلون على المجتمع الدولي محاولين خداعه.