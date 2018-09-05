تقارير مشبوهة

أقل ما يقال عن تقرير لجنة الخبراء المعنيين في اليمن، هو أنه تقرير يحتوي على مغالطات ومعلومات غير صحيحة أدت إلى استنتاجات غير موضوعية.

وإن كان يمكن القول أكثر من ذلك بأنه تقرير مشبوه ويثير الكثير من الشكوك حول مضمونه والجهات التي وقفت وراء إخراجه.

وقد أكدت قيادة قوات التحالف العربي رفضها لما جاء بالتقرير وتوعدت بإجراء مراجعة قانونية للرد رسمياً عليه.

لقد خلط تقرير لجنة الخبراء الحابل بالنابل، وتغاضى تماماً عن الجرائم البشعة لميليشيا الحوثي الإيرانية، سواء اعتداؤها على السفن التجارية وتهديدها للملاحة البحرية الدولية، أو استخدامها للمدنيين في اليمن كدروع بشرية، أو زرعها لأكثر من مليون لغم اعترفت بها الأمم المتحدة نفسها، وأدانت بشدة بعد سقوط المئات من الضحايا والجرحى بسببها، كما تغاضت اللجنة عن مئات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على مدن المملكة العربية السعودية، كما لم تدن اللجنة تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال في اليمن ووضعهم في الخطوط الأمامية للقتال، وتجاهلت اللجنة دور إيران وحزب الله اللبناني في دعم الحوثيين بالسلاح والتدريب والدعم السياسي والمالي.

كل هذا وغيره من المغالطات يستوجب رفض هذا التقرير المغلوط والمشبوه.