وصايا القيادة للتلاميذ

نستقبل اليوم عاماً دراسياً جديداً تنطلق به مسيرة التعليم التي أولتها القيادة الرشيدة في دولتنا الحبيبة اهتماماً غير عادي، ووفرت لها كافة وأحدث الإمكانيات لتواكب أعلى مستويات التعليم في العالم، ها هم أبناؤنا يتوجهون اليوم إلى مدارسهم، تصحبهم رعاية سامية ونصائح غالية من قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن والعمل على رفعة شأنه في نفوس أبنائنا، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتلاميذ في يومهم الأول، حيث قال لهم سموه: «مدرستك تبنيك لتبني وطنك.. تعطيك علماً لتعطينا أنت مجداً. من صفوفكم تبدأ أحلامنا وأحلامكم.. وعلى دفاتركم تسطرون مستقبل بلدكم.. بكم يعلو الوطن.. فاجعلوا مدارسكم وطناً لكم.. وفقكم الله ورعاكم».

كما أوصى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناءه التلاميذ بوصايا غالية ومهمة، حيث قال سموه: «أبنائي الطلبة احرصوا على أن تنهلوا من معين العلوم والمعارف والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة وتعزيزها في نفوسكم.. وواصلوا مسيرتكم التعليمية بكل جد واجتهاد ومثابرة فلم يعد النجاح هو الغاية وإنما التفوق هو مطلبنا وهدفنا».

هكذا تصحب نصائح ووصايا القيادة الرشيدة أبناءنا في مطلع عامهم الدراسي الجديد.