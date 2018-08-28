الإماراتية جديرة بالثقة

جاء تخصيص يوم 28 أغسطس «يوم المرأة الإماراتية» ليعكس بوضوح إيمان قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات المرأة الإماراتية ودورها في التنمية ونهضة البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمته لدعم مسيرة دولة الإمارات داخل الوطن وخارجه.

وما منحته القيادة الرشيدة للمرأة من مزايا ومناصب وحقوق جاء إيماناً منها بدور المرأة في المجتمع وفي التطور والتنمية، ولهذا وفرت لها كافة المزايا والفرص من تعليم وتدريب وتوظيف، والآن تتمتع الغالبية منهن بمستويات عالية من التعليم والكفاءة في العمل، وكان من الضروري والحتمي الاهتمام بهذا الكيان الهام ودفعه إلى الصفوف الأمامية في عملية التنمية والبناء.

ولم يأت منح المرأة الإماراتية أعلى المناصب في الدولة من باب التجميل والافتخار، فالمسؤوليات الكبيرة لا يحملها سوى القادر على حملها، وقد رأت القيادة الرشيدة أن المرأة الإماراتية باتت قادرة على تحمل كافة المسؤوليات ومواجهة أصعب التحديات، ولهذا فإن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية ليس فقط تكريماً لها، بل اعتراف بنجاحها وتفوقها، وبأنها جديرة بالثقة التي منحتها إياها قيادتنا الرشيدة.

وفي يوم المرأة الإماراتية لا ننسى أمهات شهدائنا وذويهن اللاتي ضربن أروع المثل في التضحية وفي الولاء للوطن وقيادته التي قدرت هذه التضحيات أعلى تقدير.