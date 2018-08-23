تهنئة ووعد بالنصر

تفخر دولة الإمارات بشهدائها الأبرار الذين قدّموا صوراً عظيمة للتضحية والفداء، وبمواقفهم البطولية المشرّفة في ميادين العز والكرامة.

كما تفخر الإمارات، قيادة وشعباً بجنودها البواسل حماة الوطن والحق والواجب، سواء منهم من في ميادين القتال دفاعاً عن الحق والعدل وحرمة الأوطان، أو من منهم في ساحات العطاء الإنساني، إنهم أبناء الإمارات البواسل الذين يجسدون بشكل حي أسمى صور التضحية والعطاء والبطولة، سيراً على النهج الذي وضعته لهم قيادتنا الرشيدة التي عبرت أسمى تعبير عن قمة فخرها واعتزازها بهم جميعاً، عكسته التهنئة السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجنودنا البواسل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي قال لهم فيها سموه: «أنتم مثال الشباب الإماراتي الذين نفخر بهم.. نرى فيكم أنفسنا بالفخر والاعتزاز بالوطن، والتاريخ لن ينسى مواقف الرجال أمثالكم»، كما هنأهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائلاً لهم: «أنتم قدوة للجميع، وفقكم الله وحفظكم بعز وأمان وأعادكم إلى أهلكم ووطنكم منصورين».

وكم أسعدت تهنئة القيادة الرشيدة جنودنا البواسل الذين ردوا عليها بتهنئة منهم قالوا فيها: «نهنئ قيادتنا وحكام الإمارات وشعبنا.. عيدكم مبارك وعيدكم النصر القادم بإذن الله».