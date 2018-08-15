نحن نحارب الإرهاب

دولة الإمارات العربية المتحدة تقف ضد الإرهاب بكل أشكاله وفصائله، وهذا دأبها منذ البداية، ولا تفرق بين إرهاب وإرهاب آخر، فالتهديد واحد للأمن والسلام العربي والإقليمي والعالمي، ومن هذا المنطلق ووفق هذا التوجه، وفي إطار عملها ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أخذت دولة الإمارات على عاتقها مسؤولية مكافحة الإرهاب هناك، والتصدي لتنظيم القاعدة في اليمن والقضاء عليه.

وذلك في إطار عملية متوازية في توقيت واحد، تشمل مواجهة انقلاب ميليشيات الحوثيين الإيرانية، وتطهير الأراضي اليمنية من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، فلا فائدة من القضاء على أحدهم وبقاء الآخر يعيث تخريباً وقتلاً في اليمن الشقيق.

وقد أكدت دولة الإمارات أن التحالف العربي كان من أولوياته هزيمة تنظيم القاعدة في اليمن، نظراً لأن هذا التنظيم استغل انقلاب الحوثيين من أجل تعزيز وجوده في اليمن، وقد استطاع التحالف العربي بالفعل هزيمة تنظيم القاعدة الإرهابي في مناطق عديدة، مثل حضرموت

وما زالت دولة الإمارات تواصل جهودها في اليمن ضد تنظيم القاعدة وتوفر التدريب اللازم لآلاف اليمنيين لمقاتلته، وتؤكد دولة الإمارات أنها ستواصل جهودها حتى «كسر شوكة» القاعدة في اليمن.