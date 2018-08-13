شبابنا ينطلق للعالمية

تسعى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تأكيداً لثقتها في ولاء وانتماء وكفاءة أبناء الوطن، إلى إسناد دور مهم للشباب في التعريف بالقيم الأصيلة لدولتهم، وتجربتها الحضارية في التسامح وبناء الإنسان، إضافة إلى مدّ جسور التواصل المعرفي والعلمي مع العالم.

من هذا المنطلق، جاءت «المبادرة العالمية لشباب الإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و دعا فيها سموه الشباب إلى نقل الصورة المشرّفة لدولتنا وثقافتها العربية وأخلاق شعبها وتقاليده إلى شعوب المعمورة.

وخاطب سموه شباب الإمارات في لقائه بهم، بمناسبة اليوم العالمي للشباب قائلاً: «أنتم خيرة أبنائنا.. أنتم أبناء زايد.. أبناء هذا البلد الأصيل ومستقبله، ومن سيحمل مسؤوليته ويقوده.. أنتم خير من يمثل وطننا في مختلف المحافل بكل كفاءة واقتدار».

وتولي القيادة الحكيمة أولوية لمسيرة الشباب نحو مستويات أعلى من التميّز العلمي والمعرفي والتكنولوجي، للوصول بدولتنا إلى مراتب الدول المتقدمة في شتى الميادين، ووضعها على خريطة التنافسية العالمية، وتعمل دائماً على تفعيل دور الشباب بتحقيق الريادة وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً.