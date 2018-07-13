قطر تتخبط دولياً

«مرحلة السفر حول العالم واستجداء الدول لم تُجدِ، ومرحلة توقيع العقود مع الغرب فشلت، ومرحلة الشكوى في المنظمات في طريقها للفشل، والمواطن القطري يدرك أن حكومته بتصرفاتها تعمّق حفرتها وتوسّعها». هذا ما وصفت به دولة الإمارات تخبط وارتباك السياسة الخارجية لقطر، ما يزيد من أزمتها ولا يساعد على تقاربها مع جيرانها العرب، وهذا ما أكدته طلبات الاستئناف التي قدمتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لمحكمة العدل الدولية للطعن على قرار مجلس الطيران المدني الدولي «إيكاو»، بخصوص المسائل التي قدمتها قطر إليه، هذا المجلس المختص فقط بنظر المسائل المتعلقة بالطيران المدني دون غيرها، تجاوز حدود اختصاصاته بنظره مسائل لا علاقة لها كلياً بالطيران المدني أو سلامة الطيران، بل تتعلق بمسائل سياسية حول دعم قطر كيانات إرهابية وأفراداً إرهابيين، وتدخلها في شؤون جيرانها، واستخدام شبكات إعلامها لنشر خطاب الكراهية.

تقديم الدول الأربع الاستئناف لمحكمة العدل الدولية بصورة مشتركة يعكس وحــدة الموقف تجاه قطر، ويعطي مؤشراً واضحاً للنظام القطري المرتبك أن لا فائدة من تخبطاته واستجداءاته ومظلومياته، وإنفاقه الملايين على مكاتب العلاقات العامة والمحاماة والمنظمات الدولية، وأن حل أزمته كما قيل له من قبل «في الرياض».