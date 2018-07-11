أولوية الإمارات للأطفال

من المعروف للقاصي والداني موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم بقوة لأكثر المبادئ العالمية شمولاً والمتمثل «بحق الأطفال في الحصول على حماية خاصة» وهو المبدأ الذي من المفترض أن تتفق عليه جميع الدول.

وتؤكد دولة الإمارات دائماً التزامها الثابت بحماية ومساعدة الأطفال في مناطق الصراعات والكوارث، وذلك عبر توفيرها للمساعدة الإنسانية والرعاية لهم على المدى البعيد، وقد عبرت عن ذلك بوضوح في كلمتها في المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أول من أمس، مشيرة إلى الجهود التي يبذلها التحالف العربي في اليمن لتحقيق هذه الغاية وإنشائه بالتنسيق مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنيـة بالأطفال وحدة متخصصة لحماية الأطفال.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لحماية أطفال اليمن من جرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تجند الأطفال وتدفع بهم إلى الواجهة في ساحات القتال، حيث تقوم هيئات المساعدة الإماراتية في اليمن بإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا وعانوا الكثير من أساليب القمع الوحشية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز جهود حماية الأطفال في مناطق الصراعات في اليمن وفلسطين والصومال، وحتى أطفال الروهينغا في ميانمار، مؤكدة التزامها الكامل بكل المعاهدات والمواثيق الدولية بهذه الفئة المحرومة بشكل كبير من الحماية.