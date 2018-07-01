الإمارات ومصر شراكة متميّزة

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات متميزة قلما نجدها بين بلدين، كما تربطهما شراكة استراتيجية ذات جذور تاريخية في مختلف المجالات، وفي إطار سعي البلدين الشقيقين لتعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات بينهما، يأتي بعد غد انعقاد مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018»، كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين البلدين، والذي يعد الأول من نوعه في مصر لتحديث وتطوير الأداء الحكومي، بهدف بناء نموذج إداري عربي ناجح ومتميز.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب الناجحة في البلدين، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي. كما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة في إطار «رؤية مصر 2030».

وتأتي المشاركة الإماراتية في المؤتمر، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيداً لحرص دولة الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتها الرشيدة، ببناء شراكة استراتيجية إدارية راسخة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات كافة، والعمل على بناء نموذج تعاون إداري ومعرفي حكومي عربي يرسّخ العلاقة التاريخية، ويطلق تجربة جديدة في التعاون بين الدول العربية، عبر الاستفادة المتبادلة من الممارسات المتميزة.