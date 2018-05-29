الشرعية تتقدم والحوثي يستغيث

يشهد اليمن تطورات ميدانية غير عادية تنبئ عن تقدم المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، بمشاركة وإسناد فاعل من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن، ودخلت معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها مرحلة جديدة بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت خلال الأيام القليلة الماضية، وتم خلالها تحطيم دفاعات ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتحرير العديد من المناطق الهامة التي كانت تحت سيطرتها، وإحكام السيطرة على معظم مناطقها، وطرد الميليشيا الحوثية التي خلفت وراءها الكثير من أسلحتها ومعداتها وقتلاها.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية بجميع تشكيلاتها بإسناد من قوات التحالف العربي تقدمها الميداني باتجاه مدينة الحديدة ومينائها، وتحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة، حيث تمكنت من دك تحصينات الميليشيا الحوثية ومراكزها الدفاعية، وقتل العديد من الأفراد والقيادات الحوثية.

هذا التقدم الميداني الكبير أربك قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية، وجعلها تستغيث وتطلق صيحات الاستسلام من خلال إعلان استعدادها للجلوس والتفاوض ووقف القتال، وأرسلت رسائلها بهذا الشأن للأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي في اليمن، كما أعلنت استعدادها لوقف إطلاق الصواريخ تجاه المدن السعودية مقابل وقف غارات وهجمات المقاومة اليمنية وقوات التحالف العربي.

هذا في الوقت الذي لم تتوقف فيه المساعدات الإنسانية من دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق، وعمليات الإغاثة وإعادة الحياة الطبيعية في جزيرة سقطرى التي تواجه مأساة إنسانية بسبب إعصار مكونو، فالمؤسسات الخيرية وفرق الإنقاذ الإماراتية تقوم بأعمال إنسانية وبطولية في الجزيرة المنكوبة.