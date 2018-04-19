يأتي الإنجاز، الذي حققه بواسل القوات المسلحة الإماراتية المرابطون في اليمن، في سياق المشاركة في عمليات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ليؤكد بالبرهان الدامغ تورط إيران في تهريب السلاح إلى ميليشيا الحوثي، وذلك في خرق واضح للمقررات الدولية.

وبهذا، فإن تمكن الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة لقواتنا المسلحة، أمس، من الاكتشاف والسيطرة على طائرة مسيّرة من نوع «قاصف 1» الإيرانية محملة بالمتفجرات، أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية، ليس مجرد إنجاز عسكري يعكس الجاهزية والكفاءة العالية لقواتنا المسلحة فقط، بل هو كذلك بيان سياسي بليغ يدين طهران وسياستها المدمرة في العبث بالاستقرار، ويجرّمها ويحرجها أمام المجتمع الدولي، ويكشف وجهها الحقيقي البشع.

إن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، سيبقى عند المسؤولية التي يقتضيها الالتزام بالأمن القومي العربي، وحمايته ضد التدخلات الخارجية، وعبث العابثين ممن باعوا أنفسهم لأجندات الشر التي تصدرها طهران.

وفي هذا المقام، فإن الإنجاز الذي تحقق على يد بواسلنا الأبطال يؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به التحالف العربي في التصدي لمحاولات إيران الخبيثة في منع استقرار اليمن الشقيق، وإعاقة عودة الاستقرار إلى ربوعه، وتعطيل العملية السياسية بين الأطراف اليمنية. كما يُبرز هذا الإنجاز أهمية الجهود المبذولة في ضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر التي هي مصلحة عربية ودولية كذلك.