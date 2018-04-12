الاستراتيجية الرقمية

ترسم الإمارات مستقبلها بخطوات واثقة، في توظيف لأحدث الابتكارات ومنجزات العقل البشري، في تجسيد حي للريادة في الإنجاز والعمل والفكر، انطلاقاً من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي وضعت في صلب اهتمامها تعزيز مكانة الدولة وشعبها وإسهامها في الحضارة الإنسانية.

وفي سياق هذه الرؤية، تمضي حكومة الإمارات في سباق مستمر نحو التطوير والتحديث واستيعاب الابتكارات في منظومة الحياة اليومية، مجسدة شجاعة الانتماء للمستقبل، وجرأة التعامل مع الجديد، وطموح أهل النجاح والفلاح.

واليوم، في خطوة واثقة واعية اعتمدت الحكومة استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين»، التي ستحول خمسين في المئة من أنظمة الحكومة إلى التقنية الجديدة في غضون ثلاثة أعوام، ما سيوفر 398 مليون وثيقة مطبوعة و1.6 مليار كيلومتر من القيادة على الطرقات، و77 مليون ساعة عمل سنوياً، بقيمة مالية تقدر بـ11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات.

إن اعتماد استراتيجية «بلوك تشين»، هي بلا شك خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة، التي ترى في التقنيات الجديدة وسيلة للتغلب على التحديات، فتبادر إلى تطويعها وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وبطبيعة الحال، فإن تبني هذه التقنية المستقبلية سينعكس على مستويات جودة الحياة في الدولة، ويعزز مستويات سعادة الناس، من خلال توفير الوقت والجهد والموارد، وتمكين الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان، الذي يتناسب مع نمط حياتهم وعملهم. بلى، إن إسعاد الناس، ورفع مستوى الحياة، وإدماج الابتكارات وأحدث منجزات العقل البشري، هي منهج راسخ في عمل حكومة دولة الإمارات.