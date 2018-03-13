إعلام الإمارات إلى العالم

يلعب الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في عملية البناء والتنمية، ويشكل جسراً أساسياً لنقل رسالة الإنجازات العملاقة التي حققتها الدولة إلى العالم.

هذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال حضوره «مخيم دبي الإعلامي»، حيث قال سموه «رسالتنا إلى العالم لا بد أن تكون واضحة وقوية تعكس قدرتنا على الإنجاز، وتعبّر عن طموحاتنا كصنَّاع للمستقبل.. الإعلام شريك أصيل في نقل هذه الرسالة وعلينا معاونته للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه ممكن».

دولة الإمارات التي تنطلق إلى المستقبل بخطوات متسارعة، وتعدّ العدة لاختراق الفضاء إلى الكواكب الأخرى، لا بد وأن تملك أفضل ممارسات ووسائل الاتصال العالمية، وتوظف أكثر السبل فاعلية وأعمقها تأثيراً في توصيل رسالة الإمارات إلى العالم بصورة تعبّر عن الدور المهم الذي أصبحت دولتنا تضطلع به كشريك أصيل في صنع ملامح مستقبل واعد ومبشر بالخير للمنطقة والعالم، هذا ما كلفت به القيادة الرشيدة القائمين على الإعلام في الدولة،.

وما بادر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بإعداده وتنفيذه من خلال سلسلة من المبادرات المهمة التي يعتزم من خلالها إيجاد أطر جديدة من شأنها نشر رسالة الإمارات الداعية إلى الخير والسلام والتعاون والنماء على أوسع نطاق عالمي ممكن، من خلال أساليب غير تقليدية يتم من خلالها تعميق قنوات التعاون البنّاء مع وسائل الإعلام العالمية، والتعبير عن الأهداف النبيلة التي تسعى الإمارات لنشرها وتأصيلها كركائز لعملية التنمية.