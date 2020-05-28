إرشادات للحفاظ على نظافة وسلامة الهواتف الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

بات الحفاظ على نظافة الهواتف الذكية جزءاً أساسياً من إجراءات العناية بالنظافة الشخصية التي نقوم بها يومياً، تماماً كغسل اليدين المستمر وممارسات الوقاية الصحية الأخرى، لا سيما وأن تفاعلنا مع الأجهزة المحمولة بات متزايداً أكثر من أي وقت مضى.



ولكن ما هي أفضل الوسائل للحفاظ على نظافة الهواتف الذكية وضمان استخدامها الآمن؟ يمكنكم عبر قراءة هذا المقال الاطلاع على بعض الاقتراحات حول تنظيف الهواتف المحمولة على نحو أمثل وآمن.



لماذا نحتاج لتنظيف هواتفنا الذكية؟

أظهرت دراسة أجرتها ديلويت، شركة الاستشارات العالمية، أن المستخدمين في الولايات المتحدة ينظرون إلى هواتفهم الذكية حوالي 14 مليار مرة في اليوم، حيث يمسك المستخدم العادي هاتفه بمعدل وسطي لا يقل عن 52 مرة يومياً. ومن المؤكد في ظل سياسات التباعد الاجتماعي والعمل والتعلم والاتصال عن بعد، بأن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاً مضطرداً.



وبحسب الدكتور دو ريون تشونغ، مدير مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها في مركز سامسونج الطبي: "أظهرت الدراسات التي أجراها المركز، بأن الفيروسات قد تبقى حية وناشطة على الأسطح البلاستيكية أو المعدنية لمدة تصل إلى يومين أو 3 أيام. لذا من الضروري الحفاظ على نظافة الأجهزة الذكية من أجل استخدام آمن."

أفضل الطرق المتبعة لتنظيف وتعقيم الهواتف الذكية

من الضروري عند تنظيف أجهزة "جالاكسي" تجنب استخدام الهواء المضغوط، أو استخدام المبيضات وسوائل التنظيف ورشها بشكل مباشر على الهاتف. فرغم فعالية هذه المنتجات لتنظيف وتعقيم الأسطح المشتركة في المنزل، إلا أن استخدامها لتنظيف الهواتف قد يؤدي إلى تقشّر أو تلف طبقة الطلاء الصمغية Oleophobic على الشاشة لحمايتها من تلطخ بصمات الأصابع.



ولحماية الجهاز من التلف، يجب إغلاق هاتف "جالاكسي" الذكي قبل البدء بعملية التنظيف، وإزالة الغطاء أو الكوفر أو أي وسيلة من وسائل حماية الهواتف الذكية، وفصل الهاتف عن أي سلك أو أي نوع من أنواع الإكسسوارات. واستخدام قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة، خالية من الوبر، لمسح السطح الخارجي للهاتف برقة ودون فرك.

عند الضرورة يمكن تبليل زاوية قطعة القماش بكمية قليلة من الماء المقطر أو المعقم، مثل المنتجات التي تحتوي على حمض الهيبوكلوروز (50-80 جزء في المليون) أو المنتجات الكحولية التي تحتوي على (أكثر من 70٪ من الإيثانول أو كحول الإيزوبوبانول)، ثم مسح الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف بلطف ودون أي ضغط، مع تجنب المسح بشكل مبالغ فيه. وتجدر الإشارة إلى منع تسرب السوائل أو الرطوبة إلى الهاتف عبر الفتحات، إضافة إلى تجنب استخدام محاليل التنظيف السائلة بشكل مباشر على الهاتف.

فيما يمكنك اتباع الإرشادات المذكورة أعلاه لتنظيف واجهة ساعة "جالاكسي" بعد إزالة الأحزمة. ومن الضروري التنبه إلى أن قواعد التنظيف المذكورة أعلاه، مخصصة لأسطح الهواتف وواجهات الساعات المصنوعة من الزجاج أو السيراميك أو المعدن؛ وبالتالي لا يمكن اتباعها لتنظيف الاكسسوارات اللينة أو المرنة، كتلك المصنوعة من الجلد أو المطاط أو البلاستيك.