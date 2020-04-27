"الإمارات للشحن الجوي" تتخذ إجراءات للمحافظة على سلامة الموظفين والعمليات

المصدر: دبي - البيان

صعّدت الإمارات للشحن الجوي من إجراءاتها الوقائية لضمان سلامة موظفيها وعملائها وعملياتها خلال جائحة "كوفيد-19"، وذلك مع اتساع نطاق عملياتها التي تغطي حالياً 60 وجهة حول العالم.

واعتمدت الإمارات للشحن الجوي، منذ مارس 2020، إجراءات وقائية خاصة بفريق عملها حول العالم شملت غسل اليدين بانتظام والتباعد الاجتماعي وارتداء المعدات الواقية، بما في ذلك الأقنعة والقفازات.

وزودت الإمارات للشحن الجوي مواقع رئيسة في مركزها بدبي بماسحات حرارية، كما أنشأت أربعة أنفاق لتعقيم الموظفين والزوار قبل الدخول إلى مبنى "الإمارات سكاي سنترال" في مطار دبي الدولي. وتستخدم الأنفاق معقمات معتمدة من السلطات الصحية للقضاء على الجراثيم والفايروسات من دون التسبب في أي ضرر للأفراد.

وتقوم الإمارات للشحن الجوي بتعقيم مبنى الشحن الخاص بها باستمرار، بما في ذلك مناطق مناولة وتخزين الشحنات بالإضافة إلى مراكز استقبال العملاء ومناطق تسليم وتحميل الشحنات وغيرها.

وتضمن هذه الخطوات الوقائية سلامة الموظفين والعملاء على السواء. كما تعقم عنابر الشحن على الطائرات والمعدات باستمرار بما في ذلك أجهزة تحميل الحاويات.

وقال هنريك أمباك، نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في طيران الإمارات: "تتمثل أولوية الإمارات للشحن الجوي في ضمان سلامة الموظفين والعمليات. وقد وسّعنا خلال الأسابيع الماضية نطاق عملياتنا حيث أصبحنا نتعامل مع نحو 3000 طن من الشحنات يومياً. ونسعى في هذه الظروف إلى ضمان المحافظة على بيئة تشغيلية آمنة لفريق العمل والعملاء. وتشمل التدابير الوقائية شملت دمج جميع عمليات الشحن في موقع واحد وتعقيم المرافق وضمان التباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي".

وأضاف: "سوف نواصل تقييم وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز سلامة موظفينا وعملياتنا على مستوى العالم".

وتغطي شبكة الإمارات للشحن الجوي حالياً ما يزيد على 60 وجهة عالمية، وتخدمها بطائرات الشحن البوينج 777 وبطائرات الركاب البوينج 777-300ER.

وتواصل نقل الإمدادات الطبية الأساسية بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والأدوية يومياً عبر شبكة وجهاتها بما يضمن تزويد تزويد العملاء بالاحتياجات الضرورية.