قاعدة الأيام الخمسة: 2023 عام أفضل لأسواق المال

المصدر: جيم أونيل *

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على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن تخليت عن وظيفة بدوام كامل في مجال القطاع المالي، إلا أن الأسواق - وغرائب الأسواق - ما زالت تثير حيرتي، خاصة عندما ترسل إشارات تتعارض مع الإجماع الواسع النطاق بين المحللين والمستثمرين. ونظراً إلى خيبات الأمل التي شهدناها في عام 2022، فإن التوقعات للعام الجديد متشائمة للغاية. فقد أعلنت الشركات الكبرى عن عمليات تسريح لموظفيها، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد دولة واحدة على الأقل من كل ثلاث دول حالة من الركود هذا العام.

في الواقع، ليس من الصعب اكتشاف الأسباب وراء هذا التشاؤم. فقد أدت الأزمات التضخمية الهائلة في عام 2022 إلى تشديد السياسات النقدية على نطاق واسع وسريع في معظم الاقتصادات الكبرى، وواصلت البنوك المركزية الرئيسية التحدث بلهجة صارمة. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض حجم الزيادات في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، فقد أوضح أن هناك العديد من الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة - وأن احتمال خفض سعر الفائدة ليس وارداً في عام 2023.

في الواقع، في الأيام الخمسة الأولى من عام 2023، ارتفعت الأسواق بما يزيد قليلاً على %1، مما يعني أن هناك فرصة تزيد على 80 % أن يكون وضع الأسواق إيجابياً خلال العام - على الأقل وفقاً لقاعدة الأيام الخمسة.

ثانياً، لا تُعد قاعدة الأيام الخمسة مُحكمة إلى حد ما. هناك احتمال ضئيل أن يتراجع ارتفاع السوق خلال أيام التداول الخمسة الأولى خلال هذا العام. وفي نهاية المطاف، ستحدد الظروف الاقتصادية النتيجة، وليس بعض الاستدلالات القديمة. فما الذي يجعل الأيام الخمسة الأولى حاسمة في جميع الأمور؟ من المفهوم أن العديد من مستثمري التجزئة والمؤسسات الاستثمارية يرغبون في الإشارة إلى الثقة في هذا العام، ولكن لا يوجد سبب اقتصادي أساسي يجعل هذه الفترة تنبؤية بشكل خاص.

ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة الأخرى تدعو للتفاؤل.

سجلت أسعار العديد من السلع الأساسية - بما في ذلك الغاز الطبيعي - انخفاضاً كبيراً في النصف الثاني من عام 2022. وهذا لا يزيد من احتمال تخفيف الضغوط التضخمية فحسب؛ بل يعني أيضاً أن الدخل المتاح للشركات والمستهلكين ليس ضئيلاً كما كان يُفترض سابقاً. وعلى نفس القدر من الأهمية، كانت العديد من المؤشرات عالية التواتر في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 أفضل مما كان متوقعاً، وخاصة في أوروبا.

ثانياً، كانت مؤشرات التضخم الأخرى أيضاً أفضل مما كان متوقعاً على جانبي المحيط الأطلسي، بما في ذلك أحدث سلسلة لبيانات الأجور في الولايات المتحدة. بينما يصر بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من البنوك المركزية الأخرى على أنهم سيظلون متمسكون بالسياسات النقدية المتشددة، أتذكر أمراً ما قاله لي مدير صندوق التحوط الأمريكي الناجح الشهير ذات مرة: الشيء الوحيد الذي يمكنك معرفته عن بنك الاحتياطي الفيدرالي هو أنه سيغير رسالته عندما تتغير الأدلة. وإذا استمرت صورة التضخم في التحسن بسرعة أكبر من توقعات المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسوف يغيرون وجهة نظرهم.

سيسعى المستثمرون لإيجاد المزيد من الأدلة فيما يتعلق بما قد يحدث بعد ذلك. إذا تمكنت الأسواق من البقاء أكثر تفاؤلاً حتى نهاية الشهر، فأعتقد أن آراء العديد من المعلقين ستتغير أيضاً. لقد حان الوقت للنظر فيما إذا كانت الأمور تتحسن حقاً - أو ما إذا كان من الأفضل تجاهل قاعدة الأيام الخمسة.

* الرئيس السابق لبنك جولدمان ساكس لإدارة الأصول ووزير الخزانة البريطاني السابق، وعضو في لجنة عموم أوروبا للصحة والتنمية المستدامة.