الاقتصاد الأمريكي والتخلص من التضخم

المصدر: جيه برادفورد ديلونج

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في بداية فبراير 2022، كان معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لمدة خمس سنوات وخمس سنوات آجلة في سوق السندات الأمريكية يحوم حول 2 % سنوياً.

وهو رقم يتوافق مع معدل تضخم مرجح لسلسلة الاستهلاك الشخصي (PCE) لتضخم يبلغ 1.6 % سنوياً من 5 إلى 10 سنوات من الآن.

نظراً لأن معدل التضخم 1.6 % أقل بشكل جوهري من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2 %.

فقد دخلت في ذلك الشهر وأنا أشعر بالرضا عن وجودي في «فريق الانتقال»، أو على الأقل في «فريق الاحتياطي الفيدرالي لديه هذا»، أو «فريق توقعات التضخم لا تزال ثابتة بقوة».

ولكن بعد ذلك، في نهاية ذلك الشهر، اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا . لم تسر الأمور كما كان يخطط لها.

وتضاعفت إفرازاتها وطال امدها. ومن ثم ارتفعت أسعار الطاقة والحبوب والأسمدة بشكل كبير. فبدأ العالم يشعر بالقلق من فصل الشتاء، حيث ستتجمد أوروبا وستتضور بلدان أخرى جوعاً.

بسبب هذه المخاوف، ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لمدة خمس سنوات وخمس سنوات من 2 % سنوياً إلى ذروته عند 2.67 % في 21 أبريل 2022، في حين أن التوقعات الخاصة بتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي السنوية من 5 إلى 10 سنوات قد وصلت إلى 2.27 %.

يشير توقع نفقات الاستهلاك الشخصي هذه إلى أن تجار السندات لم يفقدوا الثقة في التزام الاحتياطي الفيدرالي بهدف التضخم.

ولكن إذا افترض المرء أن عرض المنطقة التي يستهدفها بنك الاحتياطي الفيدرالي هو 0.6 نقطة مئوية، ما يعني أن سوق السندات يتوقع أن يظل البنك المركزي على الهدف إذا ظل معدل تضخم أسعار المستهلكين لمدة خمس سنوات وخمس سنوات ما بين 2 % و2.6 %، لذلك أثارت ذروة أبريل 2022 بعض المخاوف.

بالنسبة لأولئك الذين كان شعرهم مشتعلاً بالفعل، كان هناك خوف من أننا كنا مجرد صدمة إمداد كبيرة أخرى بعيداً عن فقدان مرساة توقعات التضخم التي أبقت الأسعار مستقرة نسبياً لعقود.

ربما كنا كذلك، ولكن نظراً لأننا لم نتعرض لصدمة العرض العكسية الإضافية الكبيرة، فلم يعد الأمر مهماً الآن. كان معدل تضخم سلسلة نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر 0.16 % فقط، وهو أقل من 2 % سنوياً عند ضربه في 12. وللتأكيد، فإن نقطة بيانات واحدة لا تشكل اتجاهاً.

حتى الانخفاض من 0.62 % في يونيو (7 % سنوياً) ليس بالضرورة قابلاً للتمويل. بعد كل شيء، شهدنا أيضاً بعض الانخفاضات بين ديسمبر 2021 وأبريل 2022، وبين أغسطس 2021 وديسمبر 2021.

كما قلت من قبل، كانت دورة الأعمال الوبائية هذه واحدة من تلك الفترات النادرة التي لم أحسد فيها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

ما سيفعلونه خلال الأشهر الستة المقبلة لن يؤثر حقاً على الاقتصاد الحقيقي للطلب والتوظيف والإنتاج حتى عام واحد من الآن، ولن يؤثر بشكل فعال على أخبار التضخم حتى عام ونصف من الآن.

ستكون هناك العديد من التطورات الجديدة خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة، بعضها جيد وبعضها سيئ.

بغض النظر عن ما يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به، فمن شبه المؤكد أن تشعر ببعض الأسف بعد ذلك. هل ستستمر في المبالغة في رفع أسعار الفائدة؟

إذا كان الأمر كذلك، فسيكون الاقتصاد، بعد عامين من الآن، غارقاً مرة أخرى في ركود، مع أسعار الفائدة عند الحد الأدنى للصفر، وعدم وجود مسار مرئي لعودة سريعة إلى التوظيف الكامل.

هل سيحقق الاقتصاد «هبوطاً ناعماً» من خلال التخلص من التضخم، أم أن صدمات العرض الإضافية والضغوط السياسية ستدفعنا إلى الركود التضخمي والركود المؤلم والممتد؟

لا أحد يعرف، لكن إذا كنت عضواً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الآن، فسأضع اعتبارين في الحساب؛ أولاً: لا يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك ببطء.

أظهرت الأشهر الستة الماضية أن هناك القليل جداً من السلبيات للتغيرات السريعة في السياسة النقدية. حتى هذا الشهر، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة، وحتى هذا السعر ليس حداً للسرعة.

يجب على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاستفادة من هذه الاختيارية الظاهرة. عندما يكون الموقف غير واضح، يمكن أن يتوقف مؤقتاً، ويمكن أن يتحرك بسرعة كبيرة عندما يصبح الموقف واضحاً.

ثانياً: إذا نظرنا إلى الوراء، فإن قرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان جرينسبان في عام 1996 بتحديد هدف التضخم عند 2 % سنوياً كان قراراً سيئاً للغاية.

نعم، قد تكون هناك فوائد كبيرة من الحفاظ على مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعزيزها من خلال إعادة الاقتصاد إلى الهدف السنوي البالغ 2 %، حتى لو تم رفع هذا الهدف على المدى المتوسط، ولكن هل هذا هو نوع المصداقية التي يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتمتع بها؟

هل من الجيد أن تعتقد الأسواق أنك ستستمر في السياسات التي لم تعد تناسب الظروف الجديدة، لمجرد أنك قلت إنك ستفعل؟ مرة أخرى، لا أحسد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الشتاء.

* نائب مساعد سابق لوزير الخزانة الأمريكية، وأستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، وباحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ومؤلف كتاب «التاريخ»