السياسات والبنود غير التنافسية في الشركات الأمريكية

المصدر: نجاح أ. فارلي - سانديب فاهيسان

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العديد من الشركات في الولايات المتحدة لا تتنافس على العمال، بدلاً من ذلك، تستخدم بنوداً غير تنافسية لإجبار موظفيها على البقاء في أماكنهم، مع قيام المزيد والمزيد من أرباب العمل بمقاضاة العمال للبحث عن فرص جديدة. يخضع عشرات الملايين من العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة حالياً، لعقود تجبرهم على البقاء في وظائفهم الحالية، على الرغم من وجود فرص أفضل في أماكن أخرى، ما يحد من حريتهم في قبول وظيفة، أو بدء عمل تجاري في مجالهم.

في السنوات القليلة الماضية، قامت العديد من الولايات - بما في ذلك كولورادو وإلينوي ونيفادا وأوريجون - بتقييد قدرة أصحاب العمل على فرض هذه العقود على العمال. لكن الضعف الأخير لقانون تاريخي بشأن البنود غير التنافسية في مقاطعة كولومبيا، يُظهر محدودية نهج كل دولة على حدة.

يجب على الحكومة الفيدرالية حظر البنود القسرية غير التنافسية لجميع العمال. في حين أن الديمقراطيين فقدوا مؤخراً أغلبيتهم في مجلس النواب، فإن إدارة بايدن لديها سلطة فرض حظر وطني كامل، دون تشريع جديد. اعترف الرئيس بهذا الأمر، عندما دعا لجنة التجارة الفيدرالية إلى تنظيم البنود غير التنافسية في أمره التنفيذي الكاسح لعام 2021، بشأن تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي. وبهذه الروح، يجب أن تتصرف لجنة التجارة الفيدرالية، بناءً على توصية بايدن، وتحظر البنود غير التنافسية في أسرع وقت ممكن.

تؤكد المعركة الممتدة حول حظر العاصمة على الحاجة إلى عمل فيدرالي. في أواخر عام 2020، صوّت مجلس العاصمة بالإجماع، لحظر البنود غير التنافسية لجميع العمال تقريباً. طعن أرباب العمل والجمعيات التجارية، مثل غرفة التجارة في العاصمة، على الفور، في هذا الإجراء. في يوليو2021، تم استدعاؤنا للإدلاء بشهادتنا لدعم القانون، بعد أن أدخل عضو المجلس بروك بينتو، تعديلات لإضعافه بشكل كبير.

قدم أرباب العمل حججاً جريئة. على سبيل المثال، صرح ممثل عن جمعية المذيعين في ولايتي ديلاوير وماريلاند وواشنطن العاصمة، أن المذيع يجب أن يكون قادراً على منع مندوب المبيعات من أخذ كل ما تعَلمه إلى محطة أخرى. جادلت غرفة التجارة بضرورة منع الموظفين من «النظر عن غير قصد في المعلومات السرية التي تم الحصول عليها، من خلال العمل مع شركة منافسة، أو تقديمها أو الكشف عنها».

وجد مجلس العاصمة في نهاية المطاف، أن حجج أرباب العمل مقنعة، وصوّت في يوليو الماضي لصالح إضعاف الحظر. بموجب القانون المعدل، يمكن أن يخضع معظم العمال الذين يتقاضون رواتب تزيد على 150 ألف دولار في السنة، لشرط عدم المنافسة. في حين أن هؤلاء العمال ميسورون نسبياً، فإن العديد منهم يتحملون نفقات شهرية كبيرة. غالباً ما تمنع تكلفة المعيشة المرتفعة في منطقة العاصمة والقروض الطلابية، على سبيل المثال، العمال من انتظار شرط عدم المنافسة بسبب البطالة. والأهم من ذلك، يجب أن يتمتع جميع العمال، بغض النظر عن الدخل، بحرية ترك وظائفهم، ومواصلة العمل في مجالاتهم، بدلاً من البقاء في وظيفة يريدون تركها، أو الحصول على وظيفة مؤقتة في مجال آخر (على سبيل المثال، التحول من المحاسبة للبيع بالتقسيط)، أو تظل عاطلاً عن العمل لمدة عام أو أكثر.

في حالة يملك أرباب العمل معلومات قيّمة تنبغي حمايتها، تشكل البنود غير التنافسية، على حد تعبير أستاذ القانون في جامعة دنفر، فيفا موفات، «الأداة الخاطئة للوظيفة». بدلاً من ذلك، يمكن لأرباب العمل استخدام بدائل أقل تقييداً، مثل قوانين الأسرار التجارية، واتفاقيات عدم طلب العروض المستهدفة.

يمكنهم أيضاً الحفاظ على قوة عاملة مخلصة ومنتجة، من خلال معاملة موظفيهم بشكل جيد، مثل تقديم أجور ومزايا عادلة. بعد كل شيء، على الرغم من أن متوسط الأجور قد ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، إلا أنهم لم يواكبوا التضخم. علاوة على ذلك، وخلافاً لتأكيدات بعض الاقتصاديين البارزين، تعمل الأجور على تقييد التضخم ولا تغذيه.

تؤكد النكسة التي يواجهها العمال في العاصمة، على محدودية العمل على المستوى المحلي. إن النهج الناجح القائم على الدولة، والذي أدى إلى فرض حظر كامل على البنود غير التنافسية، سيتطلب التغلب على أصحاب العمل الأقوياء، وجماعات الضغط الخاصة بهم في 50 ولاية قضائية. سيستغرق الفوز في تلك المعركة سنوات عديدة، حتى في ظل الظروف السياسية المواتية.

في الثلاثينيات من القرن الماضي، حظر الكونغرس العقود التي منعت العمال من الانضمام إلى النقابات، واعترف بحق العمال في تكوين نقابات.

يجب على إدارة بايدن اتباع هذه الأمثلة، وحظر البنود غير التنافسية، والعقود المماثلة التي تقيد تنقل العمال. نظراً لأن الحظر الوطني على البنود غير التنافسية، لا يتطلب إجراءً من الكونغرس، فلن يتأثر بالجمود السياسي المحتمل في أعقاب الانتخابات النصفية. تتمتع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالفعل، بسلطة حظر هذه العقود، بموجب سلطتها الموسعة لمنع «أساليب المنافسة غير العادلة». كجزء من ائتلاف واسع للعمل والمصلحة العامة، قدمت منظماتنا التماساً إلى لجنة التجارة الفيدرالية لمثل هذه القاعدة في مارس 2019.

في صيف عام 2021، عند توقيع أمره التنفيذي بشأن سياسة مكافحة الاحتكار، شجع بايدن لجنة التجارة الفيدرالية، على تنظيم عمليات عدم المنافسة. ووصف العمال الملتزمين بهذه البنود بأنهم «ضعفاء، وغير محترمين، ومضطربين، ومحاصرين»، وأشار إلى أن «هذا ليس صحيحاً. يجب أن يكون العمال أحراراً في الحصول على وظيفة أفضل».

بعد سبعة عشر شهراً، لم تقترح لجنة التجارة الفيدرالية بعد مثل هذا القانون. على الوكالة ورئيستها، لينا خان، الاستجابة لنداء الرئيس، والتصرف بسرعة. سيكون الحظر الفيدرالي على البنود غير التنافسية، إنجازاً كبيراً لبايدن، الذي تعهد بأن يكون الرئيس الأكثر تأييداً للعمال في تاريخ الولايات المتحدة. كما سيسمح لملايين العمال بالهروب من قيود أرباب العمل الظالمين.