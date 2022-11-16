ترياق لليأس المناخي ومستقبل البشرية

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أصبحت التنبؤات الرهيبة حول انهيار الحضارة الوشيك مألوفة وشائعة إلى حد الابتذال. حسناً يا دعاة الهلاك ــ هذا يكفي.

أجل، تواجه البشرية مخاطر تهدد وجودها. وفي العقود المقبلة سيكون مليارات من البشر في اقتصادات العالم الأكثر فقراً هم الأشد تضرراً من هذه المخاطر. والآن بات من المرجح أن يمر كوكب الأرض بنقاط تحول مناخية عديدة.

لا شك أن مستقبلاً عامراً بالتحديات ينتظرنا، حيث تتسبب الصدمات المتوالية في زلزلة الحكومات في كل مكان حتى الصميم. أجل، لا نستطيع أن نلوم أحداً غير أنفسنا ــ أو بتعبير أكثر دقة الأكثر ثراء بيننا. ولكن هل يكون انهيار حضارتنا المنطلقة بحرية، المبدعة بلا نهاية، والـمـربـكة في كثير من الأحيان، نهاية حتمية لا مفر منها؟ كلا، من غير ريب.

كما قالت ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، أمام قادة العالم المجتمعين في مِـصـر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ: «نحن نعرف كيف نُـزيل العبودية من حضارتنا، كيف نجد اللقاح لجائحة في غضون عامين، كيف نضع رَجُـلاً على القمر». لكن الحل الوحيد الذي يقدمه أهل السياسة للأزمة الحالية هو النمو الاقتصادي. ولكن في حين يُـعـد النمو ضرورة أساسية لانتشال أكثر البلدان فقراً من براثن الفقر، فإن المجتمعات القادرة على الصمود لن تُـبـنى بالثروة المتزايدة الضخامة، بل من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي، والحكم الرشيد، والقدرة على الإبداع.

قبل عامين، أطلقنا مبادرة الأرض للجميع (Earth4All initiative)، وهي محاولة تعاونية دولية من قِـبَـل خبراء في الاقتصاد، وعلماء، ودعاة دراسة حلول السياسات التي توجه البشرية بعيداً عن الانهيار ونحو القدرة على الصمود. ونحن نقدم النتائج التي توصلنا إليها في كتاب جديد بعنوان «الأرض للجميع: دليل البقاء للبشرية».

نحن نستكشف سيناريوهين: «قليل من العمل بعد فوات الأوان» و«القفزة العملاقة». في كل من السيناريوهين، ينمو الاقتصاد العالمي طوال هذا القرن. في السيناريو الأول، يزداد الأثرياء ثراء، تاركين الفقراء من خلفهم. وتتصاعد التوترات الاجتماعية، وتناضل الحكومات للتعامل مع صدمات كبرى. وتتنامى مخاطر الانهيارات الإقليمية بمرور كل عقد من الزمن. على مسارنا الحالي، يجب أن نكون على يقين من أن الزيادة العالمية في متوسط درجات الحرارة من المرجح أن تصل إلى 2.5 درجة مئوية، وهي نتيجة كارثية كفيلة بدفع العالَـم إلى مخاطر جسيمة. هذا هو المسار الذي نسلكه الآن.

لكنه ليس المسار الوحيد. من خلال بذل جهود غير عادية، تستطيع المجتمعات أن تحول نفسها إلى «اقتصادات الرفاهة» الذي تتسم بكونها أكثر مرونة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. فتهدأ التوترات الاجتماعية وتستقر الزيادة في درجات الحرارة العالمية عند مستوى درجتين مئويتين. هذه هي القفزة العملاقة.

يمكننا تتبع أصول مبادرة الأرض للجميع إلى تقرير صدر بتكليف من نادي روما بعنوان «حدود النمو»، والذي نُـشِـر قبل خمسين عاماً. في ذلك الحين، استخدم العلماء نماذج حاسوبية مبكرة لإثبات أن موارد الأرض المحدودة ستنهار في النهاية تحت وطأة استهلاك المواد. وسيتدنى إنتاج الغذاء، ويعقب ذلك انخفاض حاد في عدد السكان. في ذلك الوقت، كان الاستنتاج بأن تجاوز حدود الكوكب قد يؤدي إلى الانهيار صادماً لكثيرين. على مدار السنوات الخمسين الأخيرة، اتبع العالَـم أسوأ سيناريوهات التقرير، وبدأنا نرى تصدعات عميقة في أنظمة الأرض وداخل المجتمعات.

لكننا نعتقد أن مستقبلنا سيُـبنى على التفاؤل الاقتصادي وليس اليأس. يخلص تحليلنا إلى أن أي استراتيجية لبناء مجتمعات عادلة وقادرة على الصمود يجب أن تعالج الفقر، والتفاوت بين الناس، واختلالات التوازن على أساس النوع الاجتماعي (الذكر والأنثى)، وانعدام الأمن الغذائي، والقدرة على الوصول إلى الطاقة. يتوقف التحول الذي نحتاج إليه على التصدي لكل هذه المشكلات معاً في ذات الوقت.

ويجب أن تكون معالجة التفاوت في الدخل مرتبطة أيضاً بشكل وثيق بكبح جماح القدر غير المتناسب من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي واستهلاك المحيط الحيوي من قِـبَـل الأكثر ثراء. لهذا السبب، يُـعـد سعر الكربون العادل طريقة ذكية لإعادة توزيع الثروة وخفض الانبعاثات.

لو لم يحدث تغير عميق فمن المرجح أن تحرك الفوضى المناخية وانعدام الأمن الغذائي والفقر الصراعات والاضطرابات السياسية في المناطق المعرضة للخطر، مع انتشار التأثيرات غير المباشرة إلى كل مكان. كما حـذّرت موتلي، يمكننا أن نتوقع مليار لاجئ بحلول عام 2050. وهذا تقدير معقول، خاصة وأنه في غياب انخفاضات فورية وعميقة في الانبعاثات الغازية من المتوقع أن تتوسع المناطق غير الصالحة للسُـكنى حول خط الاستواء في العقود القادمة، لتشمل مناطق مكتظة بالسكان.

اليوم، قد يبدو العالَـم بعيداً عن مستقبل «الأرض للجميع» كأي وقت مضى. لكننا وجدنا بعض المجال للتفاؤل. وربما وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول اجتماعية إيجابية: حيث يريد المواطنون التغيير. وجد استطلاعنا العالمي أن %74 من سكان بلدان مجموعة العشرين يريدون أن تعمل حكوماتهم على إصلاح الأنظمة الاقتصادية بحيث تكون الأولوية لرفاهة الناس وكوكب الأرض قبل التركيز المنفرد على النمو والأرباح.

غالباً ما تقوم حضارتنا بالتصرف الصواب عندما نكون استنفدنا كل البدائل الأخرى. وقد بلغنا هذه النقطة الآن. سوف يكون مستقبل البشرية على الأرض أكثر سلاماً وازدهاراً وأماناً بدرجة كبيرة، إذا بذلنا كل ما في وسعنا لإعادة بناء اقتصاداتنا لتحقيق أقصى قدر من الرفاهة ومرونة الكوكب وقدرته على الصمود.

* رئيس مؤسسة «التأثير من أجل نشر المعلومات حول جائزة نوبل»

** الرئيسة المشاركة لنادي روما

***مدير مركز الاستدامة والطاقة في كلية إدارة الأعمال النرويجية

أوين جافني *