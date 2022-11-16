الجمهوريون يخسرون مع ترامب

المصدر: مايكل آر. سترين

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كان أداء الحزب الجمهوري ضعيفاً إلى حد كبير في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هذا العام، حيث كان أداء المرشحين المرتبطين بشكل وثيق بالرئيس السابق دونالد ترامب الأسوأ. قد يُشكل غياب «الموجة الحمراء» المتوقعة اللحظة التي يدرك فيها الحزب أخيراً أن ترامب له مسؤولية في النتائج الانتخابية.

لم تكن سياسات ترامب الاقتصادية عاملاً مهماً في ضعف أداء الحزب، لكنها بالتأكيد لم تساعد أيضاً. إن العلامة التجارية لسياسة ترامب الاقتصادية هي الشعبوية الزائفة، حيث تقدم وعوداً كاذبة للطبقة العاملة، كما لو كان الغضب والتذمر بديلين مناسبين للأجور المرتفعة والفرص الأفضل.

خلال فترة رئاسته، لم يُحقق ترامب أي فوائد للعمال النموذجيين والأسر المعيشية. من شأن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 على الشركات أن تُحدث ارتفاعاً في الأجور من خلال تحفيز الاستثمار المعزز للإنتاجية، لكنه أعاق الفوائد المترتبة على هذه التخفيضات بحربه التجارية المدمرة التي تحد من الاستثمار.

يريد العمال والأسر في الولايات المتحدة الوصول إلى فرص عمل أكثر وأفضل، وأسعار أدوية منخفضة، والمزيد من الكفاءة والابتكار في مجال الرعاية الصحية، ومدارس أفضل. وبدلاً من ذلك، أطلق ترامب صرخة شعبوية، مستغلاً الغضب والقلق الناتجين عن تصادم التراجع طويل الأمد في وظائف التصنيع، والتعافي البطيء من الأزمة المالية لعام 2008 والركود العظيم، والمظالم الثقافية.

لقد حان الوقت منذ زمن طويل لقيام الحزب الجمهوري بفتح صفحة جديدة. إن النجاح السياسي الدائم مبني على أساس السياسات السليمة والفعالة، حيث يُدرك عامة الناس أنها نجحت في تحسين نتائجهم الاقتصادية. يحتاج الحزب الجمهوري إلى أجندة سياسية للنمو والمشاركة في مرحلة ما بعد ترامب.

ينبغي أن تكون مثل هذه الأجندة أداة لتوصيل الالتزامات التقليدية التي تعهد بها المحافظون الاقتصاديون - إلى نظام المشاريع الحرة، والحرية الفردية، والمسؤولية الشخصية، والفرص الاقتصادية - فضلاً عن تقديم حلول ملموسة للتحديات الاقتصادية الحقيقية.

يجب أن تشمل هذه السياسات توسيع إعانات دعم الأرباح الفيدرالية مثل الائتمان الضريبي للدخل المكتسب، والذي يحد من الفقر ويزيد من فرص العمل من خلال تعزيز العائدات المالية للعمل.

تحتاج الولايات المتحدة إلى المزيد من العاملين - بمن في ذلك العمال الأجانب. قد يختلف الأشخاص العاقلين حول العدد اللازم من بطاقات الإقامة الدائمة الأمريكية وتأشيرات العمل التي يتعين على الولايات المتحدة أن تُصدرها كل عام، لكن القومية الترامبية تعمل على تشويه سمعة المهاجرين، وتعلق فعلياً لافتة على تمثال الحرية تقول: «لا حاجة للمهاجرين لتقديم طلب».

السياسات الصناعية والحمائية والحفاظ على وظائف دائمة في قطاع التصنيع عن النتائج اللازمة لتحقيق انتصارات سياسية دائمة. والأهم من ذلك أنها لن تؤدي إلى ازدهار طويل الأجل أو تواجه التحديات المُباشرة التي تؤثر على الوضعية المعيشية للعمال والأسر.

كفى من بناء الجدران. يجب وقف الخطابات البلاغية والرمزية بدون مضمون. كفى حنيناً إلى ماض مُتخيل. يتعين على المحافظين تبني النمو الاقتصادي وليس التقليل من أهميته. ينبغي أن يشجعوا المشاركة في الحياة الاقتصادية، بدلاً من الانهماك في مسرحية يلعبون فيها دور الضحية. عليهم أن يصبحوا متفائلين بشأن المستقبل، لا خائفين منه.