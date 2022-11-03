البرازيل والإصلاحات الاقتصادية اللازمة

المصدر: أندريس فيلاسكو

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لقد انتخبت البرازيل رئيساً جديداً عن طريق انتخاب رئيس قديم.

هزم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من حزب العمال، الذي شغل منصبه في الفترة ما بين عام 2003 وعام 2010، الرئيس اليميني المتطرف الحالي جاير بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات. ولكن هذا لا يعني أن ما يُمثله بولسونارو قد هُزم.

إن مجرد إجراء جولة الإعادة يؤكد حقيقة أن الناخبين في البرازيل، مثل كثيرين في جميع أنحاء العالم، مستقطبون بشدة.

وقد حصل بولسونارو، الذي يتمتع بشخصية قوية بشكل خاص بين العسكريين والمسيحيين المحافظين، على أكثر من 51 مليون صوت في الجولة الأولى، وأكثر من 58 مليوناً في الجولة الثانية. كما أنه يتلقى قدراً كبيراً من الدعم من وراء الكواليس - مالياً وأيديولوجياً - من مصالح اقتصادية قوية، وخاصة الشركات الزراعية. في الواقع، شكلت الشركات الزراعية 33 من أكبر 50 جهة مانحة لحملة بولسونارو.

تُعد الأعمال التجارية الزراعية قطاعاً عالي التصنيع في البرازيل، وهو مسؤول عن أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي و48.3 ٪ من إجمالي الصادرات في النصف الأول من عام 2022.

كما أن نطاقها الجغرافي شاسع، إذ يغطي جزءاً كبيراً من الشمال فوق ساو باولو؛ ومساحة كبيرة من الولايات الجنوبية؛ وولايتين قويتين في الغرب الأوسط، ماتو جروسو وماتو جروسو دو سول؛ ورورايما في الشمال.

ذهبت معظم مكاسب الدخل في البرازيل خلال رئاسة بولسونارو إلى هذه المناطق، حيث استفاد القطاع الزراعي من انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية.

لم تكن بقية البلدان في البرازيل محظوظة للغاية. فقد فرض ارتفاع معدلات التضخم - حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.3 ٪ في عام 2021 - ضغوطاً شديدة على نسبة كبيرة من السكان، حيث يعيش أكثر من نصف البرازيليين (125.2 مليون شخص) في حالة من انعدام الأمن، ويواجه 15 ٪ من السكان (33 مليون نسمة) انعدام الأمن الغذائي الحاد. في بلد يروج لمكانته باعتباره «سلة غذاء العالم»، فإن هذه تُعد مفارقة مُحزنة.

ليس من المستغرب أن تكون المناطق التي تهيمن عليها الشركات الزراعية أكثر ميلاً لدعم بولسونارو مقارنة بدعمها للولا.

ومع ذلك، يُعد الرئيس مجرد جزء من اللغز السياسي. حتى بدون بولسونارو في السلطة، تتمتع الشركات الزراعية بتمثيل تشريعي واسع النطاق. في عام 2021، شكل أعضاء الجبهة البرلمانية الزراعية (FPA) - «الهيئة الريفية» القوية في البرازيل - 46 ٪ من مجلس النواب البرازيلي و 48 ٪ من مجلس الشيوخ. يقدم معهد «بينسار أغروبيكواريا»، الذي يضم 48 كياناً في القطاع الزراعي، المشورة إلى الجبهة البرلمانية الزراعية.

لقد أثبتت الآلة السياسية التي بنتها الشركات الزراعية في البرازيل فعاليتها العالية.

وفي عهد كل من بولسونارو وسلفه ميشيل تامر، عززت الجبهة البرلمانية الزراعية مصالحها بطريقة منظمة ومنهجية، لا سيما من خلال التنافس على الحقوق الإقليمية للشعوب الأصلية من أجل إضفاء الشرعية على استخدام الأراضي الأصلية للإنتاج الزراعي.

كما ساعدت الجبهة البرلمانية الزراعية أيضاً في صياغة المقترحات والتعديلات بشأن مجموعة من القضايا التنظيمية، بما في ذلك حقوق العمال، والترخيص البيئي، وتنظيم حيازة الأراضي، ومبيدات الآفات.

ولتوضيح تأثير جماعات الضغط الزراعية، تم ترشيح تيريزا كريستينا، الرئيسة السابقة للجبهة البرلمانية الزراعية، لرئاسة وزارة الزراعة في حكومة بولسونارو في عام 2019. وفي الجولة الأولى من الانتخابات الوطنية لهذا العام المنعقدة في الثاني من أكتوبر، تم انتخاب كريستينا - المعروفة أيضاً باسم «سيدة إزالة الغابات» و«ملهمة السم» - عضو مجلس شيوخ ولاية ماتو غروسو دو سول، وفازت بأكثر من 60 ٪ من الأصوات.

لم تكن كريستينا وحدها. فقد أعيد انتخاب 70 ٪ من ممثلي الجبهة البرلمانية الزراعية في مجلس النواب. تتوقع المنظمة أن تشغل ما لا يقل عن 40 مقعداً من أصل 81 مقعداً في مجلس الشيوخ في عام 2023، بل وتتوقع أعضاء جدداً، مما قد يرفع المجموع إلى 45 مقعداً.

وسيضم الكونغرس البرازيلي أيضاً وزير البيئة السابق في عهد بولسونارو ريكاردو ساليس. في عام 2018، أدين ساليس في المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكاب «مخالفات إدارية» بينما كان يرأس وكالة بيئية في ولاية ساو باولو. ومع ذلك، أصبح وزيراً للبيئة بعد شهر، كما تولى الإشراف على موجة من عمليات إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة، فضلاً عن إجراء تخفيضات كبيرة في برامج حماية البيئة، قبل أن يُجبر على الاستقالة العام الماضي بسبب مزاعم بالتورط في مخطط للاتجار بالأخشاب.

وبالتالي، فإن النفوذ السياسي للقطاع الزراعي يتطابق مع وضعه المُعلن في كثير من الأحيان باعتباره «ركيزة من ركائز الاقتصاد». ولكنّ هناك أيضاً عنصراً اجتماعياً وثقافياً مهماً. بالنسبة للكثير من السكان، تُشكل الحياة الريفية نوعاً من الهوية الوطنية، تتجسد في الصورة الرومانسية التي يحملها الرجل القروي.

من مسابقات رعاة البقر و«vaquejadas» (رياضة تضم اثنين من رعاة البقر يمتطيان جوادين يقودان ثوراً نحو الهدف) إلى موسيقى الريف والمهرجانات، تحظى التقاليد الثقافية الريفية بشعبية مماثلة في بعض المجالات مثل كرة القدم والكرنفال. تستخدم الأعمال التجارية الزراعية مثل هذه الأنشطة كفرص لتعزيز السرد الذي يؤكد على أهميتها بالنسبة للهوية البرازيلية. وليس من قبيل المصادفة أن يؤيد العديد من المغنين البرازيليين البارزين بولسونارو علناً.

لذلك، تتمتع أيديولوجية وسياسات بولسونارو بتأثير اقتصادي وسياسي وثقافي يفوق عمر بولسونارو. من نواحٍ عديدة، ستؤدي الأعمال التجارية الزراعية - والجبهة البرلمانية الزراعية على وجه الخصوص - إلى إنجاح أو إنهاء رئاسة لولا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسياسة البيئية وتنظيم حيازة الأراضي والدفاع عن حقوق السكان الأصليين وحقوق كويلومبولاس. وإذا اكتسب أنصار بولسونارو نفوذاً أكبر في انتخابات التجديد النصفي المحلية في غضون عامين، فإن التحدي الذي يواجه لولا سوف يزداد بشكل أكبر.

تستحق هزيمة بولسونارو الدعوات لصنع الأفضل، لكن لا ينبغي لأحد - ولا سيما لولا - أن ينسى أن القوى التي مكنته لم تختفِ.

*كاميلا فيلارد دوران هي أستاذة مساعدة في القانون بكلية «ESSCA» للإدارة.

