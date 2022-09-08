الوجبات المدرسية.. وتحفيز الطلاب في الدول الفقيرة

المصدر: كيفن واتكينز *

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بينما يُقبل الأطفال في مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة على بداية عام دراسي جديد، تستعد حكومات العالم للحظة الانتقال المهمة في مجال التعليم. في قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم المقرر انعقادها في (19-16 سبتمبر)، لديها فرصة لمعالجة أزمة التعلم العالمية التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس «كوفيد 19» وارتفاع مستويات فقر الأطفال وسوء التغذية.

يتعين على هذه الحكومات حشد جهودها لحل قضية قديمة ذات صدى جديد وعاجل: توفير وجبات مدرسية مجانية للأطفال الذين لولا ذلك سيكونون جائعين للغاية بحيث يتعذر عليهم التعلم.

أدى إغلاق المدارس بسبب اندلاع الجائحة إلى حرمان مئات الملايين من الأطفال من فرص التعلم. أغلقت البلدان الفقيرة فصولها الدراسية لفترة أطول من البلدان الغنية، مع ضياع عام أو عامين دراسيين كاملين في معظم أنحاء إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، كانت فرص التعلم عن بعد مُتاحة بشدة للأطفال من الأسر الغنية.

وفي ظل إعادة فتح المدارس، بدأ يتضح حجم الخسائر التعليمية الناجمة عن إغلاق المدارس بشكل كامل، فضلاً عن الأدلة على اتساع فجوة عدم المساواة. تشير البيانات الواردة من البلدان الفقيرة إلى انخفاضات مدمرة وسيئة للغاية. يُقدر البنك الدولي أن نسبة الأطفال في سن العاشرة غير القادرين على قراءة قصة بسيطة قد ارتفعت من مستوى ما قبل اندلاع الجائحة من %57 إلى أكثر من %70. وجدت إحدى الدراسات الحديثة في ملاوي أن إغلاق المدارس لمدة سبعة أشهر أدى إلى فقدان أكثر من عامين من التعلم الأساسي، حيث نسي الأطفال المفاهيم التي تم إتقانها قبل الإغلاق التام.

يعود ملايين الأطفال الآن إلى المدارس وهم يحملون العبء الثلاثي المتمثل في فقدان التعلم وزيادة الفقر وسوء التغذية. كانت أزمة الجوع تتصاعد حتى قبل أن يضيف الغزو الروسي لأوكرانيا منعطفاً تضخمياً آخر إلى أزمة الغذاء العالمية. يشير تطبيق التقديرات الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة على إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا إلى أن 179 مليون طفل في سن الدراسة كانوا يعانون من الجوع في عام 2021 - بزيادة قدرها 35 مليوناً عن عام 2020. وفي حالة إفريقيا، يعاني ما يقرب من ربع الأطفال في سن الدراسة من نقص التغذية.

لا تقتصر هذه الأزمة على بلدان الجنوب. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، زاد عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر تكافح من أجل توفير الطعام بشكل كبير مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الجائحة، من 12 مليوناً إلى 18 مليوناً. وفي المملكة المتحدة، يُركز النقاش حول أزمة تكاليف المعيشة في الغالب على أسعار الطاقة. ومع ذلك، تسبب تضخم أسعار المواد الغذائية في خفض دخل الأسر، مما ترك المزيد من الأطفال يعانون من الجوع. كما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعيشون في منازل تعاني من انعدام الأمن الغذائي في المملكة المتحدة من %12 إلى %17 في الربع الأول من عام 2022 وحده، وفقاً لاستطلاعات مؤسسة الغذاء. مع ارتفاع فواتير التدفئة وتكاليف الغذاء، ستواجه المملكة المتحدة أزمة جوع الأطفال في فصل الخريف.

وبالنسبة للبلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، يمثل نقص التغذية الآن حاجزاً هائلاً - وسريع الارتفاع - أمام التعافي في مجال التعلم. كما يَعلَم الآباء والمدرسون، يقاوم الأطفال الجياع من أجل التعلم. فهم أكثر عرضة لترك المدرسة، وأقل احتمالاً لتحقيق إمكانياتهم، وأكثر عرضة لخطر الوقوع في فخ دورات الحرمان مدى الحياة.

ومع ذلك، هناك حل لهذه الأزمة. يمكن أن تعمل برامج الوجبات المدرسية المجانية المصممة جيداً والممولة بشكل مناسب على حماية الأطفال من الجوع، وبالتالي إتاحة مزايا التعليم. هناك أدلة دامغة تُشير إلى أن التغذية المدرسية يمكن أن تزيد من نسبة الالتحاق بالمدارس، وتقلل من معدلات الهدر المدرسي، وتحسن نتائج التعلم، وخاصة بالنسبة للأطفال الفقراء. وقد وجد تقييم لبرنامج غانا أن التغذية تزيد من متوسط ​​التعلم في جميع المجالات، حيث يُحقق الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع أكبر المكاسب - ما يعادل تسعة أشهر من الدراسة.

تمتد فوائد برامج الوجبات المدرسية الفعالة إلى ما هو أبعد من التعليم وعبر الأجيال. وقد أسهم مخطط وجبة منتصف النهار في الهند - وهو أكبر برنامج للتغذية المدرسية في العالم - في رفع مستويات التعلم، جزئياً من خلال خلق حوافز لإبقاء الفتيات في المدارس. وقد أظهرت الأدلة الأخيرة أن الفتيات اللاتي شملهن برنامج التغذية المدرسية تزوجن أيضاً وأنجبن أطفالاً في وقت لاحق، واستفدن بشكل أكبر من الخدمات الصحية، وأنجبن أطفالاً أقل عرضة للإصابة بتأخر النمو.

قبل اندلاع جائحة فيروس «كوفيد 19»، كانت العديد من البلدان النامية توسع نطاق برامج الوجبات المدرسية، وإن كان ذلك على نحو منخفض. في إفريقيا، حيث تشمل مثل هذه البرامج حوالي ربع الأطفال، اعتمدت الحكومات خططاً طموحة لتوسيع فرص الوصول. ولسوء الحظ، تم الآن تأجيل العديد من هذه الخطط، حيث أدت الديون غير المستدامة، وتباطؤ النمو، وانخفاض الإيرادات إلى تقليص الحيز المالي المُتاح للحكومات، مما أضعف الدعم المُقدم للأطفال في الأوقات الصعبة.

تمكنت البلدان الغنية من استخدام برامج الوجبات المدرسية لحماية الأطفال المعرضين للخطر أثناء الجائحة.

وبالنسبة للبلدان الفقيرة، يتطلب تحقيق هذا الهدف دعماً دولياً.

إن ما يحتاجه الأطفال ولهم الحق في توقعه، هو اتخاذ إجراءات عملية جريئة وتمويل كافٍ للتخفيف من حدة الجوع وجعل التعلم ممكناً. إن تقديم أي شيء أقل سيكون مهزلة.

* الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة «أنقذوا الأطفال في المملكة المتحدة»، وأستاذ زائر في معهد فيروز لالجي لإفريقيا في كلية لندن للاقتصاد.