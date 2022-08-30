أمريكا اللاتينية والآفاق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

المصدر: أندريس فيلاسكو

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يسميها البعض سياسات الهوية اليسارية. يسميها آخرون «الاستيقاظ». فقد ساعدت في انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وقدمت خلافات مريحة لصرف انتباه الناخبين البريطانيين عن السجل الضعيف لرئيس الوزراء بوريس جونسون في المنصب. تنتقل سياسة «الاستيقاظ» الآن جنوبًا، مع عواقب وخيمة بنفس القدر.

على سبيل المثال، تساعد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، المقلد لترامب، على التعافي في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد في أكتوبر، مما يجعل السباق أكثر إحكامًا مما كان عليه قبل شهرين. في تشيلي، أصدر النشطاء المستيقظون مؤخرًا مسودة دستور وصفتها مجلة الإيكونوميست بأنها «عامة بشكل يبعث على السخرية» و«فوضى مربكة». وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين من المرجح أن يرفضوها في استفتاء 4 سبتمبر.

قبل أن أحكم على نفسي «بالإلغاء»، اسمحوا لي أن أذكر ثلاث حقائق واضحة. نعم، دول مثل البرازيل وتشيلي وكولومبيا - حيث حصل اليميني الشعبوي رودولفو هيرنانديز على 47 % من الأصوات في جولة الإعادة الأخيرة للانتخابات الرئاسية - بعد تاريخ طويل من الظلم الاجتماعي وعدم المساواة في الدخل والتمييز العنصري والجنساني، تحتاج إلى جدية وإعادة تشكيل.

نعم، لقد نجح اليسار في أمريكا اللاتينية في تحقيق بعض الإنجازات اللافتة للنظر، مثل انتخاب فرانسيا ماركيز، الناشطة البيئية، كأول نائبة للرئيس من أصل أفريقي كولومبي. ونعم، اعتمد أمثال بولسونارو، وهيرنانديز، وخوسيه أنطونيو كاست من تشيلي - وهو مرشح رئاسي آخر يميني متطرف حقق أداءً جيدًا بشكل غير متوقع - على الأخبار المزيفة وجيوش من الروبوتات لتشويه سمعة المرشحين التقدميين.

لكن هذه الحقائق تخبرنا فقط بجزء من القصة. الجزء الآخر هو أن أوجه القصور في السياسة التي «استيقظت» - الصلابة الإيديولوجية، والميل إلى التعصب، وتجاهل الجوانب العملية للحكم - تصبح أكثر صخبًا وخطورة عند نقلها إلى أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو آسيا. إن الشعبويين والمتطرفين - خاصة في أقصى اليمين - هم المستفيدون المحتملون.

توضح التطورات الأخيرة في تشيلي هذه الديناميكية السياسية. بعد الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق، صوت التشيليون بأغلبية ساحقة في أكتوبر 2020 للحصول على دستور جديد مكتوب من قبل مؤتمر دستوري منتخب. ولدت العملية الكثير من الأمل، وبدا أن أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 155 - من الشباب، والمتنوعين اجتماعيًا وعرقيًا، ولديهم صلات قليلة بالمؤسسة السياسية التقليدية للبلاد - يجسدونها في البداية.

عندما صوت الاشتراكيون ضد الأحكام البيئية التي من شأنها أن توقف الاستثمار الخاص، طاردتهم مجموعة من يطلق عليهم «المؤتمرون البيئيون».

في غضون ذلك، في البرازيل، يتنافس بولسونارو كمرشح للقيم المسيحية، واصفًا حزب العمال المعارض ومرشحه الرئاسي، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على أنهما خارج نطاق الناخبين. يمكن للمرء أن يدعم بقوة الحرية الفنية وحقوق الأقليات كما جادل برايان وينتر مؤخرًا في Americas Quarterly، ولكن من غير الحكمة سياسيًا أن يغرد حزب العمال على تويتر صورة لبابلو فيتار نصف عارٍ، ومغنٍ برازيلي شهير بلباس امرأة، رافعاً علم حملة لولا عالياً.

هناك أسباب أساسية وراء استيقاظ الاستيقاظ من إعاقة الناخبين في أمريكا اللاتينية وتمهيد الطريق أمام اليمينيين الشعبويين والسلطويين. الأول هو الانفصال بين أجندة اليقظة واهتمامات الناخبين من الطبقة الوسطى.

على سبيل المثال، يدعم مشروع الدستور التشيلي «التسيير الجماعي للأراضي الفلاحية» ويضمن حق «الفلاحين والشعوب الأصلية في الاستخدام المجاني وتبادل البذور التقليدية». لكن في بلد يعيش 90 % من سكانه في المناطق الحضرية ويعاني من نقص مزمن في المساكن، فشلت الوثيقة في توضيح ما إذا كان بإمكان السكان امتلاك وحداتهم التي بنتها الحكومة. وعلى الرغم من شيخوخة السكان السريعة في تشيلي والتعلق الوطني بالمعاشات التقاعدية، فإن النص غامض بشأن ما إذا كانت مدخرات الشيخوخة يمكن توريثها.

بعد أن أنكرت لأشهر أن هذه المخاوف صحيحة، واتهام المنتقدين بنشر أخبار كاذبة، اعترفت الأحزاب الحاكمة في منتصف أغسطس بأن الدستور المقترح في هذه النقاط يتطلب تعديلًا وتوضيحًا. ولكن بحلول تلك المرحلة، قررت شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى التصويت بالرفض في الاستفتاء القادم.

فيما يتعلق بمسائل الجريمة والعنف والسلامة العامة، فإن اليساريين والناخبين العاديين في عالمين مختلفين. كما هو الحال في الولايات المتحدة. ولكن إذا بدت مكالمات وقف تمويل الشرطة محل شك في ديترويت أو لوس أنجليس، فإنها تبدو مجنونة تمامًا في منطقة بها بعض أعلى معدلات الجريمة والقتل في العالم.

هذا يغذي بشكل مباشر السياسة الانتخابية. في عام 2016، رفض الناخبون الكولومبيون اتفاقية سلام اعتبروها متساهلة للغاية مع المقاتلين الذين ارتكبوا جرائم عنيفة. بالإضافة إلى استمالة الناخبين المسيحيين، جعل بولسونارو القانون والنظام حجر الزاوية في محاولته لإعادة انتخابه. تشير الدعاية الإعلامية في حملة الاستفتاء التشيلي إلى صاحب متجر تعرضت شطائره للتخريب بشكل متكرر من قبل مثيري الشغب. وفي السلفادور، حيث يتم سجن عشرات الآلاف من أعضاء العصابات لأسباب قانونية واهية بشكل متزايد، تزداد شعبية الرئيس نجيب بوكيلي.

دعاة الاستيقاظ في أمريكا اللاتينية يفقدون أيضًا نقاطًا مهمة أخرى. يضغط النشطاء المهتمون بشكل مشروع بحقوق السكان الأصليين من أجل نقل السلطة السياسية إلى المجتمعات المحلية الصغيرة. يبدو هذا رائعًا، لكنه يخاطر بمزيد من تفتيت الدول الضعيفة بالفعل وإعاقة تقديم الخدمات الاجتماعية التي تمس الحاجة إليها، والتي من شأنها أن تضر بالفقراء والضعفاء أكثر من غيرهم.

لا عجب أن الشعبويين يبتسمون. تركز وسائل الإعلام الدولية على «المد الوردي» في أمريكا اللاتينية للحكومات المنتخبة حديثًا ذات الميول اليسارية، ولكن ربما ينبغي عليها بدلاً من ذلك، البدء في الاستعداد لموجة يمينية من استنساخ بولسونارو وبوكيلي. هل سيطلق عليه «تغيير القميص البني» أم «حماقة القبضة الحديدية»؟ يجب أن يبدأ كُتاب العناوين في البحث عن التصنيفات.