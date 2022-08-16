المصدر: هوارد ديفيز *

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أصبح أداء وتفويض بنك إنجلترا قضيتين محوريتين في التنافس على خلافة بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين، وبالتالي كرئيس وزراء المملكة المتحدة. ولكن مع المراجعات الأخيرة للبنوك المركزية الرائدة الأخرى التي تقدم القليل من التوجيه وسط ارتفاع التضخم اليوم، فقد يكون من المنطقي إحياء فكرة قديمة لإصلاح السياسة النقدية.

ليس من المستغرب أن يكون أداء بنك إنجلترا موضع تساؤل، بالنظر إلى هدف التضخم السنوي للبنك المركزي البالغ 2 %. مع بلوغ معدل التضخم في المملكة المتحدة حاليًا نسبة 9.4 % ومن المتوقع أن يتجاوز 13 % في وقت لاحق من هذا العام، فمن الواضح أن شيئًا ما قد حدث بشكل خاطئ. لكن بعض المرشحين لقيادة حزب المحافظين، ولا سيما المرشحة الأوفر حظًا، ليز تروس، ذهبوا إلى أبعد من مجرد انتقاد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا بسبب إبعاده عن الكرة. يتحدثون عن تغيير أهداف بنك إنجلترا، أو حتى تغيير وضعها. تعهدت تروس بتغيير تفويضها لتشديد تركيزها على التضخم، وسأل أحد مساعديها عما إذا كان بنك إنجلترا «مناسبًا للغرض من حيث استقلاليته الإقصائية الكاملة عن أسعار الفائدة».

تحدث آخرون عن كونهم أكثر توجيهًا في تحديد تفويض بنك إنجلترا واقترحوا أن بعض التضخم السائد اليوم نتج عن النمو في المعروض النقدي. وهذا يلمح إلى إمكانية إعادة إدخال أهداف عرض النقود، والتي كانت رائجة في ظل حكومة مارغريت تاتشر في أوائل الثمانينات.

لقد كانت لدي الوظيفة الرائعة «كمسؤول السياسة النقدية» في وزارة الخزانة في تلك الأيام البعيدة عندما حددت الحكومة أسعار الفائدة لتلبية أهداف نمو عرض النقود. لم تسر الأمور على ما يرام. لقد جربنا عدة إجراءات مختلفة آنذاك، لكن لم يكن أي منها موثوقًا به. أثبت هذا صحة قانون (تشارلز) جودهارت: عندما يصبح الإجراء هدفًا، يتوقف عن كونه مقياسًا جيدًا.

على الرغم من عدم وجود بديل واضح لنظام استهداف التضخم في بنك إنجلترا، والذي يعمل منذ عام 1997، يبدو من المرجح إجراء نوع من المراجعة. في الواقع، يعتبر بنك إنجلترا غير معتاد بعض الشيء بين البنوك المركزية الغربية الرائدة لأنه لم يخضع للمراجعة في السنوات الأخيرة. بنك كندا، على سبيل المثال، يخضع لمثل هذا كل خمس سنوات. تركت المراجعة الأخيرة، في نهاية عام 2021، هدف التضخم البالغ 2 % للبنك، على الرغم من الصياغة الجديدة حول التركيز الذي يجب على صانعي السياسة وضعه على البطالة.

في نيوزيلندا، من ناحية أخرى، تم تغيير حوكمة البنك المركزي بشكل كبير العام الماضي. ستتخذ لجنة، بدلاً من الحاكم الذي كان يعمل بمفرده، قرارات السياسة النقدية، وسيولي البنك مزيدًا من الاهتمام لأسعار المساكن.

أهم بنكين مركزيين غربيين - الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي - لم يعانيان من أي شيء غير لائق مثل التقييم الخارجي، وقد سُمح لكليهما بتأدية واجباتهما. مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020، عندما كان التضخم في الولايات المتحدة منخفضًا بشكل مستمر، أخذ تفويضه كما هو محدد، لكنه خلص إلى أنه بعد الفترات التي كان التضخم فيها ينخفض باستمرار إلى أقل من 2 %، من المرجح أن تهدف السياسة النقدية المناسبة إلى تحقيق تضخم معتدل فوق 2 % لِفترة. «لقد حقق الاحتياطي الفيدرالي ذلك بالتأكيد خلال العام الماضي، على الرغم من أنني أشك في أن 9.1 % من التضخم السنوي كان بالضبط ما كان يدور في ذهنه. أظن أن مصطلح متوسط التضخم، مثل التوجيه المستقبلي سيتم طرحه الآن في الساحة.

* رئيس مجلس إدارة مجموعة «ناتويست»