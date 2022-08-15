من الاعتدال إلى الركود المقترن بالتضخم

المصدر: نورييل روبيني *

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يمر الاقتصاد العالمي بتحول جذري في النظام. حيث انتهى الاعتدال الكبير الذي استمر لعقود.

فبعد الركود التضخمي (التضخم المرتفع والركود الحاد) في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، تميز الاعتدال الكبير بانخفاض التضخم في الاقتصادات المتقدمة؛ نمو اقتصادي مستقر نسبيًا وقوي، مع فترات ركود قصيرة وخفيفة؛ عوائد السندات منخفضة وضعيفة (وبالتالي ثمة عوائد إيجابية على السندات)، بسبب الانخفاض المزمن في التضخم؛ والارتفاع الحاد في قيم الأصول الخطرة مثل الأسهم الأمريكية والعالمية.

عادة ما يتم تفسير هذه الفترة الممتدة من التضخم المنخفض، من خلال انتقال البنوك المركزية إلى سياسات استهداف التضخم ذات المصداقية بعد السياسات النقدية الفضفاضة في السبعينيات، والتزام الحكومات بالسياسات المالية المحافظة نسبيًا (مع التحفيز الهادف الذي يأتي فقط خلال فترات الركود). ولكن الأهم من سياسات جانب الطلب كانت صدمات العرض الإيجابية العديدة، التي أدت إلى زيادة النمو المحتمل وخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي إبقاء التضخم تحت السيطرة.

خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة للعولمة المفرطة، أصبحت الصين وروسيا واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى أكثر اندماجًا في الاقتصاد العالمي، حيث زودته بالسلع والخدمات والطاقة والسلع منخفضة التكلفة. ألقت الهجرة الواسعة النطاق من الجنوب العالمي إلى الشمال غطاءً على الأجور في الاقتصادات المتقدمة، وخفضت الابتكارات التكنولوجية تكاليف إنتاج العديد من السلع والخدمات، وسمح الاستقرار الجيوسياسي النسبي بتخصيص فعال للإنتاج إلى المواقع الأقل تكلفة بدون مخاوف بشأن أمن الاستثمار.

لكن الاعتدال الكبير بدأ في التصدع خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم خلال ركود جائحة «كوفيد 19» في عام 2020. في كلتا الحالتين، ظل التضخم منخفضًا في البداية نظرًا لصدمات الطلب، وحالت السياسات النقدية والمالية والائتمانية الفضفاضة دون حدوث الانكماش. ولكن التضخم عاد الآن، حيث ارتفع بشكل حاد، لا سيما خلال العام الماضي، بسبب مزيج من الطلب والائتمان وعوامل العرض.

على جانب العرض، اكتسب رد الفعل العنيف ضد العولمة المفرطة زخمًا، وخلق فرصًا للسياسيين الشعبويين والوطنيين والحمائيين. كما تزايد الغضب العام من التفاوتات الصارخة في الدخل والثروة، مما أدى إلى مزيد من السياسات لدعم العمال و«المتخلفين عن الركب». ومهما كانت النوايا الحسنة، فإن هذه السياسات تساهم الآن في دوامة خطيرة من تضخم أسعار الأجور.

ومما زاد الطين بلة أن الحمائية المتجددة (من اليسار واليمين على حد سواء) قد قيدت التجارة وحركة رأس المال. تؤدي التوترات السياسية (داخل البلدان وفيما بينها) إلى عملية إعادة التوطين و«دعم الأصدقاء». أدت المقاومة السياسية للهجرة إلى تقليص الحركة العالمية للأشخاص، مما زاد من الضغط التصاعدي على الأجور. أدت الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي والاستراتيجية إلى مزيد من القيود على تدفقات التكنولوجيا والبيانات والمعلومات. كما أن معايير العمل والبيئة الجديدة، مهما كانت مهمة، تعرقل التجارة والبناء الجديد.

إن «بلقنة الاقتصاد العالمي» هذه مصحوبة بركود تضخمي عميق، وتتزامن مع الشيخوخة الديموغرافية، ليس فقط في البلدان المتقدمة، ولكن أيضًا في الاقتصادات الناشئة الكبيرة. نظرًا لأن الشباب يميلون إلى الإنتاج والادخار، في حين أن كبار السن ينفقون مدخراتهم، فإن هذا الاتجاه هو أيضًا مصحوب بالركود التضخمي.

وينطبق الشيء نفسه على الاضطرابات الجيوسياسية اليوم. أدت الحرب في أوكرانيا، ورد الغرب عليها، إلى تعطيل تجارة الطاقة، والأغذية، والأسمدة، والمعادن الصناعية، وغيرها من السلع. قد يضيف المنافسون الاستراتيجيون الآخرون للغرب المزيد من الفوضى قريبًا.

الآن وقد تم استخدام الدولار الأمريكي بالكامل لأغراض استراتيجية وأغراض الأمن القومي، فقد يبدأ موقعه كعملة احتياطية عالمية رئيسية في الانخفاض، وسيزيد ضعف الدولار بالطبع من الضغوط التضخمية. يتطلب النظام التجاري العالمي الخالي من الاحتكاك نظامًا ماليًا خالياً من الاحتكاك. لكن العقوبات الأولية والثانوية الشاملة ألقت بالرمال في هذه الآلة الجيدة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعاملات التجارية.

وفوق كل ذلك، يعتبر تغير المناخ أيضاً مصحوباً بركود تضخمي. تؤدي موجات الجفاف وموجات الحر والأعاصير والكوارث الأخرى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي بشكل متزايد وتهديد المحاصيل (مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء). في الوقت نفسه، أدت مطالب إزالة الكربون إلى نقص الاستثمار في سعة الوقود الأحفوري قبل أن يصل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى النقطة التي يمكنهم فيها تعويض الفرق. وبالتالي، كان الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة اليوم أمرًا لا مفر منه.

تشكل الأوبئة أيضًا تهديدًا مستمرًا، مما يضفي مزيدًا من الزخم على السياسات الحمائية حيث تسارع البلدان إلى تخزين الإمدادات الحيوية من الأغذية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى. بعد عامين ونصف من الإصابة بفيروس كورونا، أصبح لدينا الآن جدري القِرَدة. وبسبب الانتهاكات البشرية للنظم البيئية الهشة وذوبان الثلوج في سيبيريا، قد نتعامل قريبًا مع فيروسات وبكتيريا خطيرة تم حبسها لآلاف السنين.

أخيرًا، لا تزال الحرب الإلكترونية تشكل تهديدًا لا يحظى بالتقدير الكافي للنشاط الاقتصادي وحتى للسلامة العامة. ستواجه الشركات والحكومات إما المزيد من الاضطرابات التضخمية في الإنتاج، أو سيتعين عليها إنفاق أموال كثيرة على الأمن السيبراني. في كلتا الحالتين، سترتفع التكاليف.

من ناحية الطلب، لم تصبح السياسات النقدية والمالية والائتمانية الفضفاضة وغير التقليدية خطأً بل سمة من سمات النظام الجديد. بين المخزونات المتزايدة اليوم من الديون الخاصة والعامة (كحصة من الناتج المحلي الإجمالي) والالتزامات الضخمة غير الممولة للضمان الاجتماعي والأنظمة الصحية، يواجه كل من القطاعين الخاص والعام مخاطر مالية متزايدة. وبالتالي، فإن البنوك المركزية عالقة في «فخ الديون»: أي محاولة لتطبيع السياسة النقدية ستؤدي إلى ارتفاع أعباء خدمة الديون، مما سيؤدي إلى حالات إفلاس ضخمة، وأزمات مالية متتالية، وتداعيات في الاقتصاد الحقيقي.

* أستاذ فخري للاقتصاد في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، وهو كبير الاقتصاديين في فريق أطلس كابيتال