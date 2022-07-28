مستقبل الطاقة في أوروبا

المصدر: بو ليديجارد *

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تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا وفي حدوث أزمة في الطاقة، مع ارتفاعات في الأسعار على عكس أي شيء شهدناه منذ عام 1973. الأزمة ذات شقين. يجب مراعاة الحاجة الملحة للحفاظ على أوروبا دافئة والاستمرار خلال فصول الشتاء القليلة القادمة جنباً إلى جنب مع ضرورة تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. يرى الكثيرون هنا تضارباً بين المدى القصير والمدى الطويل. لكن الاستجابة لأزمة الطاقة الفورية بالطريقة الصحيحة ستساعد أيضاً في مواجهة التحدي المناخي الأوسع. يجب على السلطات في أوروبا أن تخفف الصدمة وتسريع الانتقال.

من المؤكد أن الدول الأوروبية الأكثر اعتماداً على الغاز والنفط الروسي ستكافح لتأمين الطاقة والتدفئة في الشتاء المقبل. احتياطيات الغاز ممتلئة بنسبة 65% فقط، وسيجعل سيطرة روسيا الخانقة من الصعب والمكلف الوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 80% قبل الشتاء.

السؤال الحاسم بالنسبة للقوى الاقتصادية الكبرى، إذن، هو ما إذا كان بإمكانها التعامل مع الشتاء دون إجبار مستهلكي الغاز الصناعي المحلي على الإغلاق. ربما تكون الإجابة نعم، بشرط أن يظهر الأوروبيون تضامناً عبر الحدود لتوفير الطاقة (كما اقترح الاتحاد الأوروبي)، وتعظيم استخدام جميع مصادر الطاقة الأخرى.

إن ترك الأسعار المرتفعة تدمر الطلب الهامشي (بما في ذلك بين المستهلكين من القطاع الخاص) يضع صانعي السياسات أمام خيار صعب.

على عكس الطريقة التي يتم بها تأطير الموقف في كثير من الأحيان في وسائل الإعلام، فإن هذا الاختيار ليس بين تغير المناخ والاضطرابات المدنية. لا أحد يشك في أن أوروبا ستحتاج إلى زيادة استخدامها للغاز الطبيعي المسال، ومواصلة حرق الفحم خلال السنوات القليلة المقبلة، وبذل المزيد لمساعدة المجتمعات الضعيفة وبعض الصناعات على إدارة تكاليف الطاقة المرتفعة. ما يهم هو كيفية تعامل صانعي السياسة مع هذه المهام.

بشكل حاسم، دعم استهلاك الوقود الأحفوري من خلال وضع حد أقصى لأسعار الطاقة في المضخة أو عداد الطاقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم تضخم الأسعار، وتحويل أموال دافعي الضرائب بشكل فعال إلى منتجي الغاز والنفط. يُعد تسليم الشيكات لمن هم في أمس الحاجة إليها فكرة جيدة، في حين أن القضاء على الحافز لتوفير الطاقة يعد أمراً مروعاً.

هذا التوتر هو محور المناقشات الجارية الآن في جميع أنحاء أوروبا، من البلديات المحلية إلى أعلى مستويات صنع القرار في بروكسل. بينما يربط بعض الأوروبيين تضخم أسعار الطاقة اليوم بالحرب في أوكرانيا، يعتقد آخرون أنه نابع من جهود أوسع لمكافحة تغير المناخ.

سيكون لاختيار أوروبا تداعيات مهمة على ما إذا كان بإمكاننا الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. إذا تمكن السياسيون الأوروبيون من إقناع ناخبيهم بالتوافق مع القرارات الاستراتيجية الصحيحة طويلة المدى، فيمكنهم إدارة أزمة الطاقة خلال فصول الشتاء القليلة القادمة والاستفادة من تحسينات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على نطاق غير مسبوق.

وهذا من شأنه أن يضع الاتحاد الأوروبي بشكل حاسم كواحد من الاقتصادات الرئيسية الرائدة في التحول الأخضر.

ستحتاج أوروبا إلى الانخراط على نطاق أوسع مع الجيران والشركاء العالميين لتوسيع نطاق الصناعات الخضراء وتقليل التكاليف الهامشية للتقنيات الخضراء. يمكن للحلول السياسية الخلاقة أن تساعد؛ لكن سيتعين على السياسيين اتخاذ قرار بشأن استراتيجية ثم إقناع الجمهور بمرافقتها. لا ينبغي أن يتوقع الأوروبيون أقل من قادتهم.

*مؤسس مشارك وشريك ورئيس الأبحاث في Kaya Advisory.