السدود والاحتياطات اللازمة بشأن الطاقة الكهرومائية

المصدر: براهما تشيلاني

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدو المصادر البديلة للطاقة أكثر جاذبية يوماً بعد يوم، كما ينبغي أن تكون. لكن تَبَني الطاقة الكهرومائية، على وجه الخصوص، يحمل مخاطر خاصة. إذ تُعد حالياً أكثر مصادر الطاقة المتجددة استخداماً، حيث تمثل ما يقرب من نصف إجمالي إمدادات الكهرباء المنخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم. وتمتد جذور جاذبيتها إلى عدة عوامل. ليس هناك شك في أن العالم يجب أن يوقف اعتماده على الوقود الأحفوري. لكن بناء المزيد من السدود الكهرومائية - خاصة في أحواض الأنهار الأكثر تنوعاً بيولوجياً على وجه الأرض، مثل الأمازون، وبراهمابوترا، والكونغو، ونهر ميكونغ - ليس هو السبيل لتحقيق هذه الغاية. على العكس من ذلك، ترقى نوبة السدود العالمية إلى نوع من الصفقات الخاسرة، حيث نستبدل صحة كوكبنا على المدى الطويل بشعور عابر بأمن الطاقة.

على مدى عقود من الزمان، كانت مصادر الطاقة المتجددة الأكثر تنافسية من حيث التكاليف، ويمكن للعديد من محطات الطاقة الكهرومائية زيادة أو خفض توليد الكهرباء بشكل أسرع بكثير من محطات الطاقة النووية والفحم والغاز الطبيعي. وفي حين يمكن أن يتقلب إنتاج الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير، يمكن إنتاج الطاقة الكهرومائية بشكل موثوق باستخدام الخزانات، مما يجعلها مكملاً جيداً لهذه المصادر الأكثر تنوعاً.

لكن هناك مشكلة. يستلزم النوع الأكثر شيوعاً لمحطات الطاقة الكهرومائية بناء السدود على الأنهار والجداول المائية. إن السدود الكهرومائية لها آثار بيئية كبيرة ودائمة.

بداية، في حين أن توليد الطاقة الكهرومائية نفسه لا يُصدر أي غازات دفيئة، فإن السدود والخزانات تنبعث منها كميات كبيرة من الميثان وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز. وفي ظل ظروف مُعينة - كما هو الحال في المناطق الاستوائية - يمكن أن تولد المزيد من الغازات المُسببة للانحباس الحراري أكثر من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وقد وجدت إحدى الدراسات أن الميثان - وهو نوع من الغازات الدفيئة أقوى بـ34 مرة على الأقل من ثاني أكسيد الكربون - يمكن أن يشكل حوالي 80 % من الانبعاثات من الخزانات الاصطناعية، على الرغم من مجموعة متنوعة من العوامل الجغرافية والمناخية والموسمية والنباتية التي تؤثر على انبعاثات الخزان.

علاوة على ذلك، في حين أن السدود الكهرومائية غالباً ما يتم الترويج لها لتوفير مياه الشرب النظيفة، والتحكم في الفيضانات، ودعم الري، فإنها تغير أيضاً درجات حرارة الأنهار ونوعية المياه وتعيق تدفق الرواسب الغنية بالمغذيات. تُعد هذه الرواسب ضرورية للمساعدة في إعادة تخصيب التربة المتدهورة في سهول مجرى النهر، ومنع تآكل قناة النهر، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

عندما تحبس السدود الرواسب المتدفقة من الجبال، تتقلص مناطق الدلتا وتغرق. وهذا يسمح للمياه المالحة بالتسلل إلى الداخل، مما يخل بالتوازن الدقيق بين المياه العذبة والمياه المالحة الضرورية لبقاء الأنواع الحيوية في مصبات الأنهار الساحلية والبحيرات. كما أنه يعرض مناطق الدلتا للقوة الكاملة للعواصف والأعاصير. في آسيا، بدأت مناطق الدلتا المكتظة بالسكان - موطن المدن الكبرى مثل تيانجين وشنغهاي وغوانغتشو وبانكوك ودكا - تتراجع بالفعل بسرعة، كما تحمل السدود تكاليف اجتماعية باهظة.

وفوق كل ذلك، هناك سبب وجيه للشك في موثوقية الطاقة الكهرومائية. إذا ثبت أن تدابير التخفيف غير قادرة على إبطاء الاحترار العالمي بشكل مناسب - وهو السيناريو المرجح على نحو متزايد - فإن وتيرة وشدة الجفاف سيستمران في الارتفاع. ومع انخفاض منسوب المياه في الأنهار والخزانات - والذي يتفاقم بسبب التبخر من الخزانات المفتوحة - كذلك سينخفض ضغط المياه اللازم لتدوير التوربينات، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة الكهربائية. وهذا ناهيك عن قدرة السدود العملاقة على مضاعفة موجات الجفاف في اتجاه مجرى النهر، كما شوهد في حوض نهر ميكونغ.

بالنظر إلى أن بناء السدود مُكلف للغاية، ويستغرق سنوات طويلة، فإن الحكمة من الاستثمار في بناء المزيد منها أمر مشكوك فيه، على أقل تقدير. لكن علاقة حب العالم بالسدود مُستمرة. لقد تم بالفعل تعديل ما يقرب من ثلثي أنهار الأرض الطويلة من قبل البشر، حيث تم بناء معظم السدود الكبيرة التي يبلغ عددها حوالي 60.000 سد على مدار العقود السبعة الماضية. ويستمر بناء السدود العالمية بوتيرة سريعة. في عام 2014، كان ما لا يقل عن 3700 سد كبير قيد البناء أو التخطيط. ومنذ ذلك الحين، أصبح ازدهار السدود أكثر وضوحاً، حيث أصبح العالم النامي الآن نقطة ساخنة عالمية لمثل هذا البناء.