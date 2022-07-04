السياسة النقدية 2022.. تبعات ومسؤولية

المصدر: هوارد ديفيس

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من يرغب في تحمل المسؤولية عن السياسة النقدية في عام 2022؟ استناداً إلى المناقشات الاقتصادية والسياسية الشرسة الجارية في جميع أنحاء العالم، يبدو الأمر كما لو تم إعلان شن هجوم على محافظي البنوك المركزية: يتم انتقادهم من جميع الجهات، فقد اتُهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وزملاؤه بالفشل في تحديد العلامات المبكرة للتهديد التضخمي العام الماضي. وفي أواخر الخريف الماضي، كانوا يجادلون بأن ارتفاع الأسعار كان حدثاً «عابراً»، ومع اقتراب التضخم السنوي في الولايات المتحدة اليوم من أرقام مزدوجة، يبدو أن هذا كان حكماً سيئاً، ولكن الآن بعد أن أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بخطئه ورفع أسعار الفائدة، يتهمه الكثيرون بخنق التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، ودفع أسواق الأسهم والسندات إلى الانهيار، والتعجيل بالركود.

لم يعمل البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة حتى الآن، على الرغم من أنه من المتوقع أن يفعل ذلك في يوليو. إن البنك المركزي الأوروبي مكلف بالتردد وزرع بذور أزمة جديدة في منطقة اليورو من خلال التلميح إلى حدوث انعكاس محتمل للتيسير الكمي. اتسع الفارق بين عائدات السندات الحكومية الإيطالية والألمانية إلى حد كبير، مما يهدد الاستقرار المالي في جنوب أوروبا. لقد تم التعهد باستخدام سلاح مضاد للانقسام، لكنه لا يزال في طور الإعداد في الوقت الحالي.

يواجه بنك إنجلترا قائمة مماثلة من التهم المُوجهة ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع بعض التحديات الإضافية، وقد اتهم البعض أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا بتجنب مشكلة التضخم من خلال إلقاء اللوم على عوامل خارجية- الحرب في أوكرانيا ونقص الطاقة- عن ارتفاع الأسعار، كما أن البنك متهم بـ«التفكير الجماعي» أو ما يُسمى بعقلية القطيع. وقد صوت ثلاثة من الأعضاء الأربعة الخارجيين في لجنة السياسة النقدية التابعة له مرتين لصالح معدلات أعلى، ليتم إحباطهم من قبل خمسة من الأعضاء في بنك إنجلترا.

إن وضع بنك اليابان مختلف للغاية. إنه متهم بعدم القيام بأي شيء، والتسبب في انخفاض حاد في القيمة الخارجية للين.

من المغري أن نستنتج أن محافظي البنوك المركزية الحاليين سوف يتعرضون للانتقاد الشديد بغض النظر عن أفعالهم. ربما إذا تمسكوا بأهدافهم، سوف يجتازون هذه الأزمة. كان بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، هو العدو الأول في الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات، عندما أخرج التضخم بعد صدمة النفط من النظام باستخدام معدلات فائدة مزدوجة، لكن في سنواته الأخيرة كان يحظى بالاحترام، وأصبح ثروة وطنية، ودُعي لتقديم المشورة للرؤساء المتعاقبين في حالات الطوارئ المالية.

ومع ذلك، من الأفضل لمحافظي البنوك المركزية ألا يفترضوا أن سمعتهم ستتعافى تلقائياً، وأن الوضع سيعود إلى ما كان عليه في السابق. نحن نعيش في عصر أكثر إثارة للجدل من الثمانينيات، حيث تتعرض المؤسسات العامة بشكل منتظم للتحدي والمساءلة من قبل المشرعين الأقل احتراماً.

عندما أخبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان الكونجرس أنه «تعلم الغمغمة بكلام غير واضح، ويفتقر إلى أي قدر من التماسك»، تم تفسير هذه العبارة على أنها خطوة ذكية. مثل هذه الملاحظة لن تكون مُجدية في الوقت الحالي. لم يعد الاعتزاز بالغموض أمراً شائعاً. بعد فترة طويلة لم يكن فيها انتقاد البنوك المركزية المستقلة هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، غالباً ما يفعل السياسيون في الوقت الحاضر ذلك بحذر. يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لمعارضة قوية في الكونجرس والبرلمان الأوروبي على التوالي، وقد دعا أحد أقرب الحلفاء السياسيين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى رئاسة بيلي في بنك إنجلترا.

علاوة على ذلك، انضم محافظو البنوك المركزية السابقون إلى مجموعة النقاد، وقد ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي، الذي انتهك القاعدة غير المكتوبة بعدم لوم أو انتقاد أحد خلفائه، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم ارتكب «خطأ»، من خلال الاستجابة ببطء للتضخم، كما لأسهم أسلاف بيلي المباشرين، ميرفين كينج ومارك كارني، في مواجهة التحديات السياسية لبنك إنجلترا. إن نسيج الأخوة المصرفية المركزية آخذ في التآكل.

هل سيحظى هذا الرفض بدعم قوي؟ هل يمكن أن يؤدي إلى نقد متماسك، وربما يؤدي إلى إعادة التفكير في استقلال البنك المركزي واستهداف التضخم؟

على الرغم من أن أداء البنوك المركزية لم يكن مثيراً للإعجاب في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، إلا أنها كانت، على نحو متناقض، الرابح الأكبر في أعقاب الأزمة المالية العالمية. على الرغم من إخفاقات صُناع السياسة النقدية، منحتهم الحكومات في جميع أنحاء العالم سلطات ومسؤوليات جديدة، لا سيما في المجال التنظيمي. لقد ظهروا أقوى من أي وقت مضى.

ومع ذلك، هناك اليوم علامات مشؤومة تُشير إلى حدوث ردود فعل عنيفة، بما في ذلك في كتابين جديدين يتحديان العقيدة السياسية السائدة في العقود الأخيرة. لا يبشر طائران من السنونو بقدوم الصيف، لكنهما يعطيان سبباً للتساؤل عما إذا كان الطقس على وشك التغيير.

في كتاب «The Price of Time»، يشن إدوارد تشانسلر هجوماً مباشراً على السياسات، التي اعتمدتها البنوك المركزية في السنوات الخمس عشرة الماضية. ومن وجهة نظره، تسبب محافظو البنوك المركزية، من خلال التركيز فقط على تضخم أسعار المستهلك، وإهمال أسعار الأصول، بعرقلة الاستثمار والنمو، وخلقوا حالة عدم الاستقرار المالي في ظل أسعار فائدة منخفضة للغاية، وزيادة عدم المساواة من خلال التيسير الكمي. يجادل تشانسلر بأن النموذج يحتاج إلى إعادة صياغة جادة. تحتاج السلطات النقدية إلى أهداف مختلفة فضلاً عن تعزيز المساءلة.

كما يشعر جون دانيلسون أستاذ المالية في كلية لندن للاقتصاد بقلق أكبر إزاء التركيز المفرط للسلطة، وفي كتابه بعنوان «وهم السيطرة»، يجادل بأن تحميل البنوك المركزية مسؤولية الاستقرار المالي يُعد خطأ فادحاً لأنها تواجه «مجالاً سياسياً معقداً وغير محدد المعالم ولا يوجد إجماع واضح بشأنه حول المشكلة أو الهدف». بعبارة أخرى، فإن البنوك محكوم عليها بالفشل. هناك حاجة إلى وكالات منفصلة تخضع لمزيد من المساءلة السياسية المباشرة للقيام بهذه المهمة.

قد تكون هذه الانتقادات مبالغاً فيها، لكنها تثير تساؤلات مهمة يتعين على البنوك المركزية معالجتها. إن التمتمة بكلام غير واضح ويفتقر إلى أي قدر من التماسك لن يُساعد في علاج هذه التحديات. سيحتاج صُناع السياسة النقدية إلى تنظيم دفاعاتهم بشكل أكثر فعالية، ولا ينبغي لهم افتراض أن استقلال البنك المركزي هو نهاية التاريخ النقدي.