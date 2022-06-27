أجدى حلول استدامة المناخ والغذاء العالميين

المصدر: سيتا توتوندجيان

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كشفت جائحة فيروس «كوفيد 19»، ومعها نتائج الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عن هشاشة واختلال النظم الغذائية في العالم، حيث أدت القيود المفروضة على التنقل وتعطل سلاسل التوريد إلى ارتفاع الأسعار، وإلحاق الضرر بسبل العيش في المناطق الريفية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للفقراء.

إن الحرب تؤدي بشك خطر إلى تفاقم هذه التحديات، لأن كلا الجانبين مُصدران رئيسيان للمواد الغذائية والوقود والأسمدة. لا شك أنه يجب أن يكون النظام الغذائي العالمي، الأكثر مرونة واستدامة وإنصافاً في أي أجندة برامج متكاملة في التصدي لهذه المشكلات، للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ أو التكيف معه..بموازاة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تسببت فيها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولكن لا ينبغي التقليل من أهمية العوائق التي تحول دون بناء مثل هذا النظام، خاصة في البلدان والمناطق حيث التربة فقيرة، والأراضي ذات قيمة زراعية ضئيلة، والموارد الطبيعية الأخرى مثل المياه محدودة أو متدهورة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية صعبة.

وبالنظر إلى انخفاض إنتاجية أراضيها الزراعية، فإن هذه البيئات الهامشية غير قادرة على دعم الإنتاج المستدام من الأغذية الكافية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين. في الواقع، في حين أن البيئات الهامشية هي موطن لأقل من 25 % من سكان العالم - ما يقدر بنحو 1.7 مليار شخص - إلا أنها تُمثل 70 % من الفقراء في العالم ومعظم الذين يُعانون من سوء التغذية.

يمكن للفقر والجوع أن يدفع المزارعين إلى الإفراط في استخدام الموارد البيئية الهشة من أجل ضمان بقائهم على المدى القصير، حتى على حساب نضوب أراضيهم على المدى الطويل وإفقار أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. ومن المرجح بشكل خاص أن يتخذ مثل هذه الخيارات أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية ذات الحد الأدنى من الهياكل الأساسية، وعدد قليل من الفرص الاقتصادية البديلة، ووصول محدود إلى الأسواق.

ونتيجة لذلك، تعتمد البلدان ذات الأراضي الهامشية الكبيرة على الواردات الغذائية - في بعض الحالات لأكثر من 80 % من احتياجاتها. لكن الاضطرابات المتعلقة بالجائحة والحرب، إلى جانب زيادة الأسعار الناتجة عنهما، أظهرت مدى ضعف مثل هذه البلدان.

ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة عن حالة الغذاء والزراعة لعام 2021، فقد تأثر 161 مليون شخص إضافي بالجوع في عام 2020، مقارنةً بعام 2019. ويحذر برنامج الغذاء العالمي الآن من أن مزيج الصراع، وفيروس «كورونا» المُستجد، والأزمة المناخية، وارتفاع الأسعار قد دفع 44 مليون شخص في 38 دولة إلى حافة المجاعة.

وفي ظل مكافحة الدول من أجل تأمين ما يكفي من الطعام لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكانها، يعيد العديد منها الآن تقييم احتياجاتها الغذائية ويسعى إلى توسيع الإنتاج المحلي. ولكن ما لم يتم أخذ الاستدامة بعين الاعتبار، فإن الجهود المبذولة لزيادة المرونة على المدى القصير عن طريق تقليص سلاسل التوريد يمكن أن تقوض المرونة المتوسطة والطويلة الأجل من خلال استنفاد الموارد الزراعية مثل التربة والمياه.

إن الاستدامة ليست رخيصة. يتطلب الإنتاج الفعال وسط القيود الفيزيائية الحيوية والمناخية الاستثمار في التقنيات المكلفة. لكن هياكل الحوكمة السيئة، وتوقعات النمو المحدودة، والديون المرتفعة تشكل تحديات كبيرة للعديد من البلدان. لقد فرضت الجائحة ضغوطاً هائلة على الميزانيات العامة، وتلوح أزمة الديون في الأفق بالنسبة للعديد من الحكومات، مع حلول موعد سداد القروض التي تم الحصول عليها لمواجهة الجائحة.

تعرف أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفاعاً مُستمراً. فقد بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 159.7 في مارس، مقارنة بـ 141.1 في الشهر السابق. وفي حين انخفض بشكل ضئيل في أبريل، حيث بلغ 158.5، فمن المقرر أن تستمر التطورات الجارية - ليس أقلها الحرب بين روسيا وأوكرانيا - في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مُدمرة على مستوى الجوع العالمي.

يشكل تغير المناخ تهديداً أكبر للأمن الغذائي العالمي. فقد تسببت الظواهر المناخية القاسية بالفعل، مثل موجات الحر والفيضانات وموجات الجفاف الطويلة، في إحداث صدمات للإنتاج الزراعي وتوافر الغذاء. ومع ارتفاع درجات الحرارة، ستصبح هذه الصدمات متكررة وقوية بشكل متزايد. إذا تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، فمن المحتمل أن تتحول إلى كارثة.

وكما يُظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن تجنّب بلوغ العتبة المحددة سيتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. ومع ذلك، لا يُشكل التخفيف من حدة آثار تغير المناخ سوى جزء من التحدي. وستكون هناك حاجة أيضاً إلى استثمارات واسعة النطاق في جهود التكيف لحماية المجتمعات الضعيفة من الاحتباس الحراري المُقيد بالفعل.

لا يمكن توقع من البلدان الفقيرة والضعيفة أن تتصدى للتحديات المترابطة العديدة التي تواجهها، بدءاً من التلوث وفقدان التنوع البيولوجي إلى الجوع والفقر، دون مساعدة. ولتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل، يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من الحلول على مستوى البلاد إلى الحلول الإقليمية والدولية التي تراعي احتياجات المجتمعات التي تعيش في بيئات هامشية. خلاف ذلك، لن يكون هناك مفر من دورات الجوع والهجرة والعنف المُزعزعة للاستقرار.