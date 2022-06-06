تعاون دولي فاعل لخفض انبعاثات الميثان

المصدر: سارة فوجل - مارسيلو مينا

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باعتباره أحد الغازات الدفيئة القوية، يحبس غاز الميثان الحرارة في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بسرعة 80 مرةً، أعلى من تلك التي تتسبب فيها الكمية نفسها من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تُعتبر انبعاثات غاز الميثان، مسؤولة عن ربع الاحترار العالمي الحالي.

وبالتالي، تتحمل هذه الانبعاثات قدراً كبيراً من المسؤولية عن التهديدات المتعلقة بالمناخ، مثل الظواهر الجوية القاسية الأكثر حدة وتواتراً، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية، والحد من إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وتدهور نوعية الهواء.

إن الآثار المترتبة على الصحة العامة خطيرة للغاية، خاصة بالنسبة للمجتمعات المُهمشة، التي تُعاني من نقص الموارد، والتي تواجه بالفعل مخاطر غير متناسبة، بسبب عوامل مثل عدم الحصول على الرعاية الطبية، وسوء التغذية، وظروف المعيشة أو العمل غير الآمنة، والتمييز، والتعرض لأنواع أخرى من التلوث.

بالإضافة إلى تقويض الصحة العامة، من خلال تفاقم مشكلة تغير المناخ، يتسبب غاز الميثان في إلحاق الضرر بالصحة العامة.

ويُعد التعهد العالمي بشأن غاز الميثان، من أهم الإنجازات التي حققها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 26)، الذي انعقد في مدينة غلاسكو في العام الماضي، وهو التزام من قِبل أكثر من 100 دولة بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة %30، بحلول 2030. إن الحد من انبعاثات غاز الميثان، لا يُعد من بين أسرع الطرق وأكثرها فعالية لوقف تغير المناخ فحسب، بل من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً نحو تحسين الصحة العامة.

ومع ذلك، من أجل تحقيق هدف إبقاء الاحترار العالمي ضمن هامش 1.5 درجة مئوية، وتحسين الصحة العامة، على العالم اتخاذ إجراءات أكثر طموحاً. سيؤدي خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة %45 بحلول 2030، إلى خفض الاحترار بمقدار 0.3 درجة مئوية بحلول 2040.

ولتسريع وتيرة التقدم، اجتمعت المؤسسات الخيرية الكبرى لإنشاء مركز الميثان العالمي، الذي تم إطلاقه في العام الماضي، مع ما يقرب من 330 مليون دولار في هيئة التزامات خيرية. وقد أعلن المركز بالفعل، أنه سيُخصص 10 ملايين دولار لتحالف المناخ والهواء النظيف، لمساعدة 30 دولة في وضع خطط لخفض انبعاثات غاز الميثان.

سيهدف المركز إلى تحفيز التقدم في جميع القطاعات الرئيسة المُساهمة في انبعاثات غاز الميثان - الثروة الحيوانية (التي تمثل حوالي 30 ٪ من الإجمالي العالمي)، والنفط والغاز، ومدافن النفايات. وبينما يهدف إلى إرساء الأساس للتحول طويل الأجل في القطاعات الصعبة، سيؤكد المركز أيضاً على تحقيق تخفيضات كبيرة بسرعة.

إننا نملك التقنيات اللازمة لمنع الانبعاثات المُنفلتة والمتسربة، وقد تحسنت قدرتنا على تحديد أسباب تسرب غاز الميثان بشكل كبير - وبالتالي، فهم حجم الانبعاثات السامة.

ومن خلال الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات، واستهداف مصادر الانبعاثات الرئيسة، يمكن لصُناع السياسات، تعزيز العمل المناخي، مع تقديم فوائد صحية هائلة للمجتمعات التي تعيش بالقرب من منشآت النفط والغاز.

يُعد خفض انبعاثات غاز الميثان من البنية التحتية للنفط والغاز، أمراً بالغ الأهمية، ولكنه ليس سوى الخطوة الأولى. كما أبرزت الدراسات الحديثة، التهديد الذي تشكله المواقد التي تعمل بالغاز وسخانات المياه، والتي تتسبب في تسرب غاز الميثان، وتسهم في تلوث الهواء الداخلي والخارجي. لمعالجة هذه المشكلة، يتعين على صُناع السياسات، توسيع القدرة على توليد الطاقة المتجددة والكهربة إلى حد كبير.

تكمن فرص أخرى للحد من انبعاثات غاز الميثان، في الزراعة وإدارة النفايات. إن توفير علف عالي الجودة للماشية، من شأنه أن يُقلل من انبعاثات غاز الميثان المعوية.

إن استخلاص الميثان من السماد الطبيعي، ومعالجة المواد المتبقية من عملية هضم المواد العضوية، لتقليل انبعاثات الأمونيا، من شأنه أن يوفر مصدراً محلياً للطاقة، ويقلل الروائح، ويخفف من مخاطر الصحة العامة.

إن الحجة الداعية إلى الخفض الفوري لانبعاثات غاز الميثان قوية، كما يعمل التعهد العالمي بشأن الميثان، على زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه الجهود في مكافحة تغير المناخ. لكن ترجمة الالتزامات إلى تقدم حقيقي، لن يكون بالمهمة السهلة.

لذلك، من الأهمية بمكان أيضاً، إبراز الفوائد الصحية لخفض انبعاثات غاز الميثان. وبمساعدة الباحثين والممارسين الصحيين المُجتمعيين، الذين يُدركون حجم المشكلة بشكل أفضل، يجب أن يكون هدفنا، هو توليد الدعم والتعاون والاستثمار اللازمين لخفض انبعاثات غاز الميثان، وتحسين الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.