مشكلة «العبء المالي» الخفية في أمريكا

المصدر: باري إيشنغرين

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اتخذ الكونجرس الأمريكي، أخيراً، خطوة مهمة نحو تنفيذ الخطط المالية التي وضعتها الإدارة الحالية، وذلك من خلال تمريره مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار.

سوف نرى الآن ما إذا كان مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي (CBO)، بحكمته غير الحزبية، سيوافق على تمويل الخطة المُصاحبة بقيمة 1.75 تريليون دولار في الإنفاق الاجتماعي والمتعلق بالمناخ بالكامل من خلال الضرائب الإضافية و«مدفوعات» أخرى، كما يُطالب الديمقراطيون المعتدلون بشكل واضح.

على أحد المستويات، هذا هو بالتحديد النقاش الذي تحتاجه الدولة. يدور هذا النقاش في الأساس حول نوع المجتمع الذي يجب أن تكون عليه الولايات المتحدة وحول الدور المناسب للحكومة. فهل يتعين على الحكومة أن تقدم المزيد من الدعم لرعاية الأطفال لأنها تمكن المرأة من الانضمام للقوى العاملة وتُعزز النمو السليم في مرحلة الطفولة، خاصة بين الشباب المحرومين، بهدف معالجة عدم المساواة؟ أم ينبغي لها أن تتجنب القيام بذلك، كما يُجادل البعض، لأن رعاية الأطفال خارج المنزل يُضعف الأُسر؟

وعلى نحو مماثل، هل ينبغي للحكومة الفيدرالية الاستثمار في شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية...؟

تُذكرنا المناقشات الأخيرة بأنه لا يوجد اتفاق نهائي بشأن مثل هذه البرامج. ولكن لا بد من الاتفاق حول أفضل السبل لتمويلها.

يُصر الجمهوريون وما يُسمى بالديمقراطيين المعتدلين على عدم تمويل البنية التحتية المادية أو الاجتماعية بالعجز. فبعد أن أنفقت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات على جهود الإغاثة لمكافحة الجائحة، أصبحت تُعاني بالفعل من عجز ضخم وديون ساحقة.

ما تفتقده هذه الحجة هو أن النقاش هنا يدور حول الاستثمار العام، وليس فقط المدفوعات التحويلية والاستهلاك العام. إن الاستثمارات العامة المنتجة تُغطي تكاليفها بنفسها إذا رفعت القاسم الرئيسي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. من الواضح أن هذا هو الحال بالنسبة للهياكل الأساسية المادية التي تسهل تفريغ الحاويات ونقلها إلى المستودعات وتوزيع محتوياتها، مما يمكّن المنتجين من تحقيق كفاءة سلاسل التوريد العالمية. تعمل البنية التحتية الأفضل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني المزيد من الإيرادات الضريبية لخدمات وخفض الديون.

لكن هذه النقطة تنطبق بنفس القدر على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية.

يميل النقاش حول هذه البرامج إلى أن يكون مؤطرًا وفقًا للقيم. ولكن يجب أن يكون هناك أيضًا نقاش حول معدلات العائد ونوع الاستثمارات التي تؤتي ثمارها.

تُخصص الحكومات الحكيمة الميزانية للأزمات المُفاجئة. وقد تؤدي صدمة الطاقة أو حدث جيوسياسي إلى تعجيل الركود.

قد يكون هناك فيروس «كورونا» جديد. وقد ترتفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعًا. لقد حدث ذلك من قبل. ومن المناسب تمامًا أن تقترض الحكومات لتمويل الإنفاق الأساسي أثناء حالات الطوارئ.

وبمجرد انتهاء حالة الطوارئ، يُصبح من الضروري بنفس القدر للحكومات استعادة وتعزيز قدرتها على الاقتراض حتى تتمكن من استخدام نفس الموارد المالية عند حدوث الأزمة المقبلة.

يتمثل التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة اليوم في القيام بذلك تدريجيًا، حتى لا يؤدي تعزيز المالية العامة إلى تفاقم مشكلة العبء المالي القائمة بالفعل. وهذا يعني عدم التضحية بالاستثمارات العامة المُنتجة التي تُغطي تكاليف تفوق قيمتها.

* أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي.