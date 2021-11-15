الحجج ضد العقوبات الاقتصادية.. نماذج وآراء علمية

المصدر: روبرت سكيدلسكي

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في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان روسيا باستخدام الطاقة كسلاح سياسي. رداً على ذلك، ادعى الكرملين أن العقوبات الأمريكية تهدد بتفاقم الاختلالات في سوق الطاقة الأوروبية. هذا الخلاف يسلط الضوء بدقة على الاستخدام المتزايد للعقوبات أو التهديد بفرض عقوبات اقتصادية في السياسة الدولية.

كأداة لضغط الدولة، فإن العقوبات الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى الحرب ولكنها أقرب إليها من الدبلوماسية. ومع ذلك، نادراً ما يتم الطعن في المبررات القانونية والسياسية والأخلاقية لمثل هذه الإجراءات.

لطالما استخدمت الدول الاقتصاد كأداة للجغرافيا السياسية. كان القرن التاسع عشر، عندما انفصل الاقتصاد الدولي إلى حد كبير عن السياسة الدولية، استثناءً لهذه القاعدة: حتى أن روسيا رفعت قرضاً من سوق لندن خلال حرب القرم. لكن في عشرينيات القرن الماضي، أعادت عصبة الأمم رسمياً إحياء استخدام الأسلحة الاقتصادية ضد الدول المخالفة. ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تهدد أو تنتهك السلام العالمي.

مر نظام العقوبات الدولي بعدة مراحل متداخلة خلال القرن الماضي. في البداية، كان القصد من العقوبات أن تكون رداً على نية أو عمل عدواني صريح لدولة ما، مثل الحشود العسكرية أو الغزو الفعلي لدولة أخرى. وهكذا فرضت عصبة الأمم عقوبات اقتصادية على إيطاليا عندما غزت قوات موسوليني الحبشة في عام 1935.

في المرحلة التالية، تم قبول المخاوف الإنسانية كأساس للعقوبات. على سبيل المثال، قمع الحكومة لجماعات داخل الدولة قد يهدد بإحداث تأثيرات «طرف ثالث» مثل أزمة اللاجئين. كان هذا هو الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على روديزيا في السبعينيات وجنوب إفريقيا في الثمانينيات من القرن الماضي.

بعد ذلك، اعتبر البعض «تغيير النظام» في حد ذاته غرضاً مشروعاً للعقوبات. كما جادل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير في خطاب ألقاه عام 1999 في شيكاغو، «انتشار قيمنا يجعلنا أكثر أماناً». كان الاعتقاد الأساسي هو أن الديمقراطيات لا تبدأ الحروب؛ فقط الديكتاتوريات تفعل ذلك. وهكذا كان إزاحة الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة هو الهدف غير المعلن للإبقاء على العقوبات الاقتصادية على العراق بعد حرب الخليج عام 1991.

كان أهم تطور حديث في نظام العقوبات الدولي هو معاقبة الأفراد والكيانات «المصنفين بشكل خاص». يجادل المدافعون عن هذه الإجراءات التي تستهدفهم بعناية، وتقتصر العقوبات على مرتكبي غسيل الأموال والممارسات المشبوهة الأخرى، وبالتالي تجنب إيذاء بقية سكان الدولة. لكنها تقع خارج نطاق اختصاص الأمم المتحدة، وبالتالي فهي مفروضة من جانب واحد من قبل الدول القوية اقتصادياً أو مجموعات البلدان. ليس من المستغرب أن الولايات المتحدة، الدولة المهيمنة على مستوى العالم، رائدة في هذا الشكل من العقوبات. لكن الاتحاد الأوروبي حذا حذو أمريكا.

أشهر هذه العقوبات الفردية هي عقوبات ماجنيتسكي، التي سميت على اسم المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي، الذي اتهم مسؤولي الضرائب وإنفاذ القانون الروس بالاحتيال على شركة استثمارية كان يدافع عنها، بمبلغ 230 مليون دولار. تم القبض على ماجنيتسكي ووجهت إليه تهمة التهرب الضريبي وتوفي في سجن ماتروسكايا تيشينا في موسكو في عام 2009، بعد تعرضه للضرب على أيدي الشرطة.

أصدرت الولايات المتحدة قانون ماجنيتسكي في عام 2012 بنية معاقبة الأفراد المسؤولين. ويُعد قانون ماجنيتسكي لحماية حقوق الإنسان الدولي لعام 2016 الأوسع نطاقاً «يخول للرئيس فرض عقوبات اقتصادية ورفض دخول أي شخص أجنبي إلى الولايات المتحدة يتم تحديده على أنه متورط في انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد». أقرت قوى غربية أخرى - بما في ذلك المملكة المتحدة (2017 ـ 18) وكندا (2017) والاتحاد الأوروبي (2020) - منذ ذلك الحين تشريعات ماجنيتسكي، ويتم حالياً معاقبة مئات الأفراد والشركات حول العالم بموجب هذه القوانين. بشكل منفصل، دعا البرلمان الأوروبي مؤخراً إلى فرض عقوبات على المجر وبولندا لانتهاكهما حقوق المثليين.

لكن هل هذه العقوبات زاحفة وعادلة وفعالة؟ أما بالنسبة للعدالة، فإن الزيادة الأخيرة في العقوبات المستهدفة تستند إلى القانون المحلي وليس الدولي، وتعكس المعايير المتفق عليها لشريحة واحدة فقط من المجتمع الدولي. علاوة على ذلك، غالباً ما تُفرض مثل هذه العقوبات على الأفراد والكيانات الذين لديهم أقل قدر من التفسيرات، ودون محاكمتهم أو إدانتهم بأي جريمة. لذلك، تبدو هذه العقوبات بالنسبة للكثيرين مجرد تعبير عن القوة.

فائدتها أيضا مشكوك فيها. من المتوقع أن تؤدي العقوبات من جانب واحد إلى حروب عقوبات ما لم تقتصر على البلدان التي لا تستطيع الانتقام. في جميع الحالات، تؤدي إلى خرق العقوبات وبالتالي تعزيز المراقبة الدولية وتدابير الإنفاذ.

في أعقاب عقوبات الغرب للمسؤولين الروس بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الشيشان، فرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين الصينيين المتورطين في مزاعم إساءة معاملة الأويغور في شينجيانغ. لقد انضمت روسيا والصين معاً في إدانة الغرب لشروعه في «حرب باردة» جديدة، والصين على وجه الخصوص لديها الكثير من الذخيرة للرد. هل نريد حقاً أن ينقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية من معاقِبين ومنتقمين؟

ربما يكون السؤال عن فعالية العقوبات الاقتصادية هو الأكثر صعوبة في الإجابة لأنه لا يوجد مقياس متفق عليه للنجاح. يفترض الكثيرون أنها طريقة غير مكلفة نسبياً لإحداث تغيير أخلاقي مفيد للنظام، أو تغييرات في سلوك النظام. قد يكون هذا صحيحاً في بعض الحالات. لكن الأدلة الدامغة تشير إلى أن العقوبات الاقتصادية لها مثل هذه الآثار فقط بالتزامن مع التدخل العسكري - مما يعني أنها عادة ما تكون مصاحبة للحرب وليست بديلاً لها. لذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن فرض العقوبات لأسباب أخلاقية.

هناك، بعد كل شيء، نموذج سلمي آخر لتحسين السلوك الدولي والمحلي. جادل مونتسكيو، وآدم سميث، وريتشارد كوبدن، وكثيرون آخرون بأن تبادل السلع والأشخاص والأفكار له آثار تهدئة. تعمل العقوبات بشكل مباشر ضد هذا النموذج. عندما يزعم مؤيدو هذه الإجراءات العقابية أن التجارة ممكنة فقط بين الشعوب المتحضرة، فإنهم يتجاهلون الأثر الحضاري للتجارة نفسها.

* عضو مجلس اللوردات البريطاني وهو أستاذ فخري للاقتصاد السياسي بجامعة وارويك

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