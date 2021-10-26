حتمية الاستدامة بموازاة مشروعات التنمية

المصدر: كارلو راتي *

من بين العديد من المعتقدات المُضللة بشأن التغيرات المناخية، لم ينجُ معتقد واحد على وجه الخصوص من التحديات. مثلاً الفكرة القائلة إن ارتفاع درجات الحرارة سيُؤثر سلباً فقط في المناطق الأكثر دفئاً، في حين يجعل المناخ القطبي أكثر اعتدالاً وملاءمة للعيش. في الواقع، فإن الطقس المفرط وارتفاع مستويات سطح البحر في البلدان الأكثر برودة سوف يفوق بكثير فوائد فصول الشتاء الأكثر دفئاً.

تُدرك المدن الأوروبية الشمالية هذا الأمر جيداً. ووفقاً لدراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021، توجد تسع من الدول العشر الرائدة في الانتقال إلى الاستدامة في أوروبا، وجميعها تقريباً تقع في خطوط العرض القطبية.

ومع ذلك، ربما تكون حالة هلسنكي الأكثر إثارة للاهتمام. فقد وضعت فنلندا حتمية الاستدامة جنباً إلى جنب مع الأهداف الأساسية الأخرى للتنمية الوطنية في مرحلة ما بعد الحرب: ديمقراطية قائمة على المساواة بين جميع المواطنين، وثقافة اقتصادية تقوم على التوازن الصحي بين الحياة العملية والاجتماعية، والمدن التي تعيش في انسجام مع الطبيعة. سمحت هذه السمات لدولة ساحلية نسبياً وذات كثافة سكانية مُنخفضة بالتفوق باستمرار في تصنيفات الدول الأكثر سعادة في العالم.

فقد انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مدينة هلسنكي بنسبة 26 % بين عامي 1990 و2019، على الرغم من النمو السكاني الكبير في الفترة نفسها. ومع ذلك، لا تزال المدينة تواجه تحدياً هائلاً: تعتمد التدفئة الداخلية، التي تُمثل أكثر من نصف الانبعاثات المحلية، اعتماداً كبيراً على الفحم، إذ يضخ نظام التدفئة في المناطق كميات فائضة من المياه الساخنة بالاستعانة بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في جميع أنحاء العاصمة.

يُصبح هذا الواقع جلياً بشكل صارخ حينما يُسافر المرء إلى الخارج من قلب مدينة هلسنكي التاريخية، وفجأة تفسح الكتل السكنية التي ترجع إلى القرن العشرين والخطوط الناعمة للهندسة المعمارية الأكثر حداثة المجال لمحطات توليد الطاقة ذات الأحجام الضخمة.

يُعد إغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بحرق الفحم في هلسنكي - المقرر تنفيذه في عام 2029 - على رأس جدول الأعمال السياسي المحلي. ولكن بينما يتفق الجميع تقريباً على الحاجة إلى التخلص التدريجي من الفحم، فإن كيفية تحويل نظام تدفئة المناطق الضخم في المدينة بطريقة مستدامة أقل وضوحاً بكثير. إلى جانب العقبات التقنية، لا توجد حلول مُوحدة على هذا النطاق أو أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها.

ولحسن الحظ، ساهمت العقبات الهائلة التي تواجه هلسنكي في إحداث قفزة نوعية للابتكار الحضري.

تحمل هلنسكي وتحدي الطاقة الذي تُمثله دروساً لبقية العالم. يتمثل الدرس الأول بأن جهود المناخ يجب أن توازن بين المنافسة والتعاون. سمحت مسابقة فابافوري لهلسنكي بتجميع مجموعة متنوعة من المهارات والرؤى.

ثانياً، نحن بحاجة إلى إيجاد طرائق جديدة لتجسيد الابتكار. عادة ما تعمل سلطات المدن على أساس أفضل الممارسات، واختيار المشاريع والسياسات ذات السجل الحافل. ومن المفترض أن تعمل هذه الاستراتيجية على الحد من الأخطار والتبديد المُحتمل لأموال دافعي الضرائب. ولكن الحاجة المُلحة لمواجهة أزمة المناخ تتطلب نهجاً مختلفاً، وأحياناً أكثر خطورة.

إن فابافوري يستحق الثناء بفضل تقديمه ليس فقط كيفية تحديد هدف مبتكر، ولكن أيضاً كيفية صوغ عملية جديدة لتحقيق ذلك. ومن المرجح أن تستكشف المزيد من المدن مسار تحقيق قفزة نوعية الذي سلكته هلسنكي في سعيها لاتباع سياسات مناخية أكثر جرأة.

* مدير مختبر المدينة الذكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمؤسس المشارك لمكتب التصميم والابتكار الدولي كارلو راتي أسوسياتي.