شعبوية أوروبية تؤجّج انتشار الجائحة

المصدر: مايكل بيرلي *

قديمة هي معارضة التطعيم قدم التطعيم نفسه، وقد كانت مدينة ليستر الإنجليزية معقلاً لأبرز الحوادث بهذا الشأن. في عام 1885، حضر 100000 شخص هناك مسيرة مناهضة للتلقيح، كاملة، مع نعش طفل ودمية لإدوارد جينر، رائد التطعيم ضد الجدري. غالباً ما كانت هذه الحركات مبنية على اندماج المسيحية الأصولية، والشك في السلطات التي تنتحلها الدولة الحديثة، ما جعل التطعيم إلزامياً للأطفال الرضع، أو الأطفال الذين يدخلون المدرسة.

المساهمة الفريدة الوحيدة لعصرنا الحالي، هي دور وسائل التواصل الاجتماعي، في تضخيم آراء الأطباء والعلماء، كما حدث بعد أن نشرت مجلة ذي لانسيت (ثم تراجعت)، ادعاءات أندرو ويكفيلد الكاذبة، بأن هناك صلة بين الحصبة والنكاف، ولقاح الحصبة الألمانية والتوحد. في الوقت الحاضر، يكشف أي بحث تقوم به عبر الإنترنت عن اللقاحات، عن عدد غير متناسب من مواقع مكافحة التطعيم.قد ينطوي أحد الأشكال الجديدة من الشعبوية في أوروبا، على العداء تجاه كل من السياسات الخضراء المكلفة، والتطعيم ضد كوفيد 19. وسيكون مدفوعاً بمجموعة من المخاوف الحقيقية بشأن قضايا الجيل، وأنواع الجنون التآمري، الذي يزدهر على الإنترنت.

من المرجح بشكل خاص، أن تزدهر الشعبوية المناهضة للبيئة في الاقتصادات الأكثر اعتماداً على الوقود الأحفوري في وسط وشرق أوروبا، استجابةً لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة، لخفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 ٪، بحلول عام 2030. في الواقع، يبدو أن الخطة المسماة «مناسب لـ 55»، تدعو إلى إعادة النظر في هذه الاقتصادات بالجملة.

إن هذا التهديد الشعبوي، لا يقتصر على أوروبا الوسطى والشرقية. يمكن أن تنتشر معارضة العمل المناخي بنفس السهولة، إلى الديمقراطيات الأكثر رسوخاً في أوروبا، إذا أصبحت العناصر باهظة الثمن، مثل مضخات الحرارة بمصدر الهواء، والعدادات الذكية زائدة عن الحاجة من الناحية التكنولوجية، أو إذا تم إجبار المركبات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، على الخروج من الطريق بأمر حكومي.

في الواقع، كانت فرنسا لفترة وجيزة، مركزاً لردود فعل معادية للأخضر في أوروبا، مع احتجاجات السترات الصفراء، التي بدأت في عام 2018. وفي النهاية، أجبر المواطنون الغاضبون الذين يعتمدون على السيارات للتنقل في مناطق بلادهم، الرئيس إيمانويل ماكرون، على إلغاء الضريبة الجديدة على وقود الديزل. كان لديهم وجهة نظر سليمة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن البنية التحتية للسيارات الكهربائية الأكثر تكلفة، لا توجد ببساطة في فرنسا (أو في أي مكان آخر).

ربما كان لا مفر من أن يمسك اليمين الشعبوي الطفيلي بهذه القضايا في فرنسا. على الرغم من أن مارين لوبان من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أخذت مسافة من المشكلة، إلا أن ساعدها الأيمن، فلوريان فيليبوت، كان صريحاً للغاية في أكبر التجمعات العديدة ضد اللقاحات في يوليو. يتزايد حجمها كل شهر، حيث سيحضر 200000 أول اجتماع في أغسطس.

تزدهر هذه «الحركة» بين المتعلمين وشبه المتعلمين في البلدات الصغيرة، وفي مدن مثل مرسيليا، حيث يسهم أيضاً في صفوفها الأشخاص العنيفون والمجتمعات المهاجرة الدينية. ومع ذلك، يجدر التأكيد على أن 62 ٪ من الأغلبية الصامتة في فرنسا، يدعمون جوازات سفر اللقاح، و70 ٪ يريدون تلقيح جميع العاملين في المستشفيات ودور الرعاية بشكل كامل. ربما هذا هو سبب تمسك ماكرون بأسلحته: إنه يأمل أن تسود العقلانية، وأن أي زيادة في النشاط الاقتصادي، ستفيد حملته في عام 2022. دعونا نأمل أن يكون على حق.

* زميل أقدم في كلية لندن للاقتصاد، هو مؤلف كتاب «الشعبوية: قبل وبعد الوباء» (هورست 2021)