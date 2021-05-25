مسؤولية وإيثار اجتماعيان يردعان التحديات المقبلة

المصدر: إدواردو كامبانيلا

من الممكن أن تخلف جائحة «كوفيد 19» إرثاً إيجابياً: قاعدة أشد قوة ورسوخاً من رأس المال الاجتماعي لدعم القدر من المسؤولية والإيثار الذي يحتاج إليه العالم عندما يواجه التحديات المقبلة.

أضرت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 «كوفيد 19» بالمخزون من رأس المال المادي والبشري. وأرجأت الشركات أو ألغت مشاريع استثمارية، وتدهورت مهارات العمال المسرحين الذين أرغموا على القيام بإجازات. رغم كل ذلك، عملت الأزمة على تعزيز متغير كان موضع إغفال عادة، وهو رأس المال الاجتماعي، فرفعت دوره كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي.

يشير مصطلح «رأس المال الاجتماعي»، الذي اشتهر بعد أن صاغه عالـِم السياسة روبرت بوتنام من جامعة هارفارد في تسعينيات القرن العشرين، إلى «سمات المنظمات الاجتماعية، مثل الشبكات، والمعايير، والثقة التي تسهل العمل والتعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة».

يشمل هذا المفهوم الغامض بعض الشيء القيم المشتركة، والعادات السلوكية، ومصادر الثقة المتبادلة والهوية المشتركة التي تسمح للمجتمع بالعمل. كلما ازداد رأس المال الاجتماعي الذي تتمتع به أي مجموعة، تعاظم استعدادها وقدرتها على العمل بشكل جماعي في ملاحقة أهداف قيمة.

بعبارة أخرى، رأس المال الاجتماعي، هو الغراء الذي يربط المجتمعات والأمم معاً. وفي ظل الظروف المناسبة، تؤدي التفاعلات الاجتماعية المتكررة والمفيدة لجميع الأطراف إلى نمو اقتصادي أسرع، ونتائج صحية أفضل، وقدر أعظم من الاستقرار.

في حالة الجائحة، قَـدَّمَ رأس المال الاجتماعي خط الدفاع الأول ضد الفيروس عندما لم تكن اللقاحات والعلاجات الطبية الـفَـعّـالة متاحة بعد. وهنا، عمل الأفراد الذين اتخذوا خطوات لمنع العدوى على تقديم منفعة عامة. وساعد كل عمل واعٍ يهدف إلى الحد من التعرض للفيروس على تقليص احتمال انتقال العدوى إلى بقية المجتمع. بلغة أهل الاقتصاد، استوعب أولئك الذين قللوا من حركتهم وتفاعلاتهم الاجتماعية عوامل خارجية سلبية كانوا ليفرضونها لولا ذلك على المجتمع.

الواقع أن حس الارتباط بمجموعة أكبر يحث الناس على تحمل التكاليف الفردية العالية المترتبة على السلوكيات الحذرة. وقد أظهرت مجموعة كبيرة ومتنامية من البحوث الأكاديمية أن التباعد الاجتماعي العفوي يكون أكثر احتمالاً في الأماكن حيث الثقافات المدنية أفضل تطوراً. على سبيل المثال.

وجدت مقارنة عبر بلدان أوروبا أن زيادة واحدة في الانحراف المعياري في رأس المال الاجتماعي أفضت إلى انخفاض حالات الإصابة بعدوى «كوفيد 19» بنحو 14 % إلى 40 % نسبة إلى نصيب الفرد تراكمياً من منتصف مارس إلى نهاية يونيو 2020، فضلاً عن انخفاض الوفيات الزائدة بنحو 7 % إلى 16 %.

ولعب رأس المال الاجتماعي دوراً أساسياً في دعم تشغيل الاقتصاد في أشهر من الإغلاق والعمل عن بُـعد. وفي حين ساعدت التكنولوجيات الرقمية الناس على البقاء على اتصال، فإن رأس المال الاجتماعي هو الذي أبقى على هذه الروابط حية.

وظل الموظفون الذين يعملون من المنزل منتجين لأنهم اكتسبوا شعوراً بالثقة المتبادلة، والهوية المشتركة، والغرض المشترك مع زملائهم. وعلى هذا الأساس، تمكن كثيرون من تطوير علاقات عمل (رقمية) جديدة تماماً.

في معظم الحالات، انتهى الأمر بالشركات إلى توسيع رأس مالها الاجتماعي الداخلي أثناء الجائحة. ولأن الشركات فقدت جزئياً قدرتها على السيطرة على العاملين لديها بشكل مباشر، فقد انتهت بها الحال إلى تمكينهم.

ومع مزيد من المرونة في إدارة أوقاتهم وحياتهم خارج العمل، بات بوسع العديد من الموظفين تولي المزيد من المسؤولية وتسليم ناتج أعلى جودة. وفقاً لدراسة مسح شملت عموم البلاد أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية، حافظ 75 % من الموظفين على إنتاجيتهم أو زادوها على الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة.

في مكان العمل المختلط اليوم، من الواضح أن رأس المال الاجتماعي هو أحد أهم العوامل وراء هذه النتائج. على النقيض من نظيره المادي (المصانع والمعدات وما إلى ذلك)، لا يتدهور رأس المال الاجتماعي مع الاستخدام ــ بل العكس هو الصحيح. ولكن مثل أي شكل آخر من أشكال رأس المال، يحتاج رأس المال الاجتماعي إلى الحفاظ عليه وترقيته، وسوف يصدق هذا بشكل خاص في مرحلة ما بعد الجائحة.

في الظروف العادية، تتطور روابطنا وعلاقاتنا وتتوسع بمرور الوقت. مع ذلك، في غياب التدابير اللائقة لإعادة تنشيط وفتح الشبكات الاجتماعية، قد تتسبب أشهر من الإغلاق والقيود في استنفاد بعض العلاقات أو قد تؤدي إلى الفصل بين الناس إلى مجموعات متباينة.

بفضل ما يسميه بوتنام رأس المال الاجتماعي الرابط، ربما يصبح الناس مرتبطين بشدة بمجموعة بعينها حتى إنهم يستسلمون للتعصب أو القَـبَـلية. الواقع أن الشعبوية والنزعة القومية من أشكال رأس المال الاجتماعي المنحطة التي عادت إلى الظهور في بعض الأماكن أثناء الجائحة.

ولذا، ينبغي للحكومات والشركات أن تحاول بناء المزيد من رأس المال الاجتماعي القادر على بناء الجسور، من خلال الاستفادة من حس المسؤولية، والتضامن، والإيثار الذي نشأ في أزمة «كوفيد 19». هذا الشكل من أشكال رأس المال الاجتماعي يربط بين الناس عبر مجموعات مختلفة، وهو ضروري لمنع الجائحة التالية ومكافحة تغير المناخ.

بوضع هذا الهدف في الاعتبار، ينبغي للحكومات أن تمد المواطنين بالمزيد من الاستقلالية، وأن تقدم ذاتها باعتبارها حافزاً وميسراً أكثر من كونها مُـراقِـبة ومُـنَـظِمة. ومن جانبها، يجب على الشركات أن تبحث عن طرق لتعزيز ثقافة الثقة المتبادلة، واستثمار المزيد في التحول الرقمي، واستكشاف سبل جديدة لتنظيم العمل.

* خبير اقتصادي لدى بنك UniCredit Bank، وزميل مركز حوكمة التغيير بجامعة IE University في مدريد.