الآفاق الاقتصادية لدول «بريكس»

المصدر: جيم أونيل

يُصادف شهر نوفمبر من هذا العام الذكرى السنوية العشرين لمصطلح «بريك»، الذي قمتُ بصياغته لوصف الإمكانيات الاقتصادية للبرازيل وروسيا والهند والصين.

سوف يُعيد العديد من المُعلقين النظر في هذا المفهوم مع تقييم أداء كل دولة منذ عام 2001. إليكم آرائي الخاصة بشأن هذه المسألة.

أولاً، وخلافًا للاقتراح المُتكرر، لم تكن النقطة الرئيسية في تقريري الأصلي الذي تم نشره في نوفمبر 2001 بعنوان «العالم يحتاج إلى دول «بريك» لاقتصادية أفضل» ترمي إلى توقع نمو سريع وغير محدود لهذه الاقتصادات، ولا الترويج لمفهوم تسويق جديد لصناديق الاستثمار.

وكما يعلم كل من قرأ هذا التقرير، فقد كانت الحُجة الرئيسية أن النمو المُحتمل لهذه الاقتصادات في الناتج المحلي الإجمالي النسبي سيكون له آثار مُهمة على ترتيبات الحوكمة العالمية.

نظرًا إلى أن عام 2001 كان العام الثالث منذ إدخال اليورو، فقد جادلتُ بأن الدول الأوروبية الكبرى - وبالتحديد فرنسا وألمانيا وإيطاليا - يجب أن يتم تمثيلها على نحو جماعي وليس بشكل فردي في مجموعة الدول السبع وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات.

وبالتالي إفساح المجال للقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم. ثم قمتُ بتحديد أربعة سيناريوهات مختلفة لما قد يبدو عليه الاقتصاد العالمي في عام 2010، ثلاثة منها توقعت نمو حصة دول «بريك» الأربع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

في هذه الحالة، تبين أن العقد 2000 - 2010 كان أفضل نسبيًا وكليًا لكل دولة من دول «بريك» مُقارنة بما توقعتُه في أي من السيناريوهات الخاصة بي. ومع ذلك، حتى اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، لم يحدث أي تغيير ملحوظ في هياكل الحوكمة العالمية.

وعلى الرغم من أن تلك الاضطرابات أدت إلى إنشاء قمم مجموعة العشرين وبعض الإصلاحات داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أن الحاجة إلى كارثة اقتصادية لإحداث تغيير بسيط تدعو للقلق. وفي غضون عام من تشكيل قمم مجموعة العشرين، أضافت مجموعة دول «بريك» جمهورية جنوب أفريقيا وشكّلت كتلة جيوسياسية خاصة بها وأصبح اسم المجموعة بعدها «بريكس».

ومع ذلك، في حين ساهم هذا التطور في تعزيز المفهوم الاقتصادي الأصلي، إلا أنه لم ينجح في تحقيق ما هو أبعد من ذلك. والأسوأ من ذلك أنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر على صعيد الحوكمة العالمية منذ ذلك الحين، حتى في مواجهة جائحة مُميتة.

بالعودة إلى قصة مجموعة «بريك» الاقتصادية، توصلتُ أنا وزملائي في الفترة ما بين عامي 2003 و2011 إلى توقعات مُختلفة حول كيفية أداء كل اقتصاد بين ذلك الحين وحتى عام 2050. لقد أدى هذا العمل أيضًا إلى بعض المفاهيم الخاطئة، تمثل أحدها في أننا كنا نقدم توقعات ملموسة. في الواقع، أوضح عنوان بحثنا لعام 2003 «حلم «بريك»:

الطريق إلى عام 2050» أننا كنا نتخيل مسارًا طموحًا محتملاً، ومن المؤكد أننا لم نتوقع مُعدلات نمو قوية مُستمرة في جميع المجالات. بالنسبة للعقد 2021 - 2030، افترضنا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) أقل من %5 سنويًا بالنسبة للصين، واقترحنا أن الهند وحدها ستظل تشهد نموًا سريعًا بعد عام 2020 (نظرًا إلى خصائصها الديمغرافية القوية).

نحن لا نعرف بعد مُعدلات إجمالي الناتج المحلي لعام 2020 بالنسبة للاقتصادات الكبرى، ولكن من المؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي لعام 2020 لمعظم البلدان سيكون أقل مما كان عليه في عام 2019، خاصة بالنسبة للبرازيل والهند وروسيا.

ستكون الصين هي الاستثناء، والتي من المحتمل أن يزيد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5 % أو أكثر من حيث القيمة الاسمية (المُقومة بالدولار الأمريكي)، مما يزيد من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

يأمل المرء أن يُعوض تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة ورئاسة بريطانيا لمجموعة السبع عن الوقت الضائع. يبدو أن فكرة إنشاء تحالف الديمقراطيات العشر «D10» .

والذي يضم الدول الأعضاء في دول مجموعة السبع وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية تحظى بدعم كبير. من المنظور الغربي، سيكون لهذا التجمع مزايا جيوسياسية ودبلوماسية واضحة، وقد يساعد في إدارة الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا؛ لكن من غير الواضح ما سيقدمه هذا التجمع للعالم الأوسع.

في الواقع، يمكن أن يُثير تحالف «D10» أسئلة أكثر من الإجابات. لماذا لا يشمل الديمقراطيات الأخرى الموجودة بالفعل في مجموعة العشرين مثل البرازيل وإندونيسيا والمكسيك؟ لماذا ترغب كوريا الجنوبية أن تكون ضمن مجموعة تستثني الصين، جارتها الاقتصادية الضخمة، ولكنها تضم اليابان، التي غالبًا ما تكون في خلافات دبلوماسية معها؟

إلى أي مدى يمكن أن يدعم تحالف «D10» الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي والمساواة، وقضايا مثل توزيع لقاحات ضد فيروس «كوفيد 19» ومقاومة مضادات الميكروبات؟

إن ما يحتاجه العالم حقًا هو ما طالبنا به في عام 2001: إدارة اقتصادية عالمية نموذجية حقيقية. دعونا نأمل أن تكون هناك رغبة مُتجددة في تحقيق هذا الهدف في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

* الرئيس السابق لإدارة الأصول في بنك غولدمان ساكس ووزير الخزانة البريطاني السابق ورئيس معهد تشاتام هاوس.