أهمية البريكسيت لأوروبا وأمريكا

يسعد معظم الأوروبيين أن يصبح جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة. وسواء أدركوا أن سياسات بايدن الاقتصادية ستضع اليورو وأوروبا في مأزق، فهذه مسألة أخرى. سوف ترغب الإدارة الأمريكية الجديدة في أن يظل اليورو قوياً مقابل الدولار من أجل الحفاظ على ازدهار الاقتصاد الأمريكي.

بهدف تعزيز الإنفاق على الاستجابة للوباء، والبيئة، والبنية التحتية، سيضغط البيت الأبيض في حكم بايدن بلا شك على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على قيمة الدولار منخفضة، بغض النظر عن مقدار التحفيز المالي الذي يمكنه إقناعه بالخروج من الكونجرس.

وبعد أن قدم الكثير من الخدمات لدونالد ترامب، لن يكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، في وضع يسمح له برفض بايدن. في هذا السياق، كان تعيين بايدن جانيت يلين وزيرة للخزانة بمثابة ضربة عبقرية. بصفتها سلف باول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال لها تأثير كبير هناك. لسبب وجيه، تراهن وول ستريت بشدة مقابل الدولار الأمريكي للعام أو العامين المقبلين.

سيكون لنهج سياسة بايدن تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي، الذي لا يزال يعتمد بشدة على الصادرات. في عام 2019، شكلت الصادرات 46.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، و31.8٪ من فرنسا، و31.5٪ من إيطاليا.

لا يستطيع الأوروبيون الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة اليورو يرتفع لدرجة أنه يخنق صادراتهم. إن أفضل حل هو أن تقرر ألمانيا حافزاً مالياً، لأن هذا من شأنه أن «يستوعب» قدراً جيداً من تجارة الاتحاد الأوروبي، مما سيجعل ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى غير ذي صلة.

يبدو أن البريطانيين تركوا الاتحاد الأوروبي في اللحظة المناسبة. سيكون الرئيس الأمريكي الجديد، الذي يواجه مجموعة من المطالب السياسية العاجلة في الداخل، في وضع قوي لدفع الألمان في الاتجاه الذي يحتاجون إليه بالضبط.

نظراً لأن هذا التحول، الذي يمكن أن يثبت أنه ترياق قوي للشعبوية الأوروبية، من شأنه أن يساعد في تنسيق العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويفيد كلاً من الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، فلا ينبغي لأحد في واشنطن العاصمة أو بروكسل أن يذرف الدموع على رحيل بريطانيا.

نعم، لقد حقق البنك المركزي الأوروبي المعجزات في سياسته النقدية التوسعية على مدار الإثني عشر عاماً الماضية. تستحق رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وسلفها ماريو دراجي تقديراً كبيراً لقراراتهما الجريئة.

مع تضييق عائد السندات السيادية بين بلدان شمال وجنوب منطقة اليورو بشكل كبير، تمكن البنك المركزي الأوروبي من دمج المنطقتين مالياً لأول مرة على الإطلاق. علاوة على ذلك، فإن العوائد على الأصول ذات المخاطر الأعلى هي الآن عند أدنى مستوياتها على الإطلاق أو قريبة منها.

هذه التطورات المالية مفيدة بالنسبة للوحدة والتضامن الأوروبيين. لكن التاريخ يظهر أن السياسة النقدية وحدها لا يمكنها إنهاء مهمة تحقيق نمو اقتصادي قوي. على الرغم من استمرار اليورو في الوصول إلى ارتفاعات جديدة، إلا أن الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود.

ولا يزال البنك المركزي الأوروبي مستمراً في التقليل من تحقيق هدف التضخم عند «أقل من 2٪، ولكن قريباً منه». خلال سبع من السنوات الثماني الماضية، كان التضخم أقرب إلى 1٪ من 2٪، ويُتوقع أن يستمر هذا خلال العقد المقبل.

هذا شيء غير مقبول. لحسن الحظ، من خلال السماح بإدخال السياسة المالية في مزيج سياسات الاتحاد الأوروبي، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو بالضبط ما تحتاجه أوروبا لاتباع سياسة استقرار أكثر فاعلية للاقتصاد الكلي، وللتصدي للسياسة النقدية «إفقار جارك» للبنك الاحتياطي الفيدرالي.