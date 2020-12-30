الجائحة وظلها الاقتصادي الطويل

المصدر: ستيفن س. روتش *

تتوقف آفاق الأسواق الاقتصادية والمالية الآن على التفاعل بين دورتين، دورة جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19) ودورة الأعمال. على الرغم من المعجزات الحقيقية التي حققها الـعِـلم الحديث والتي نشهدها الآن، فإن اقتصاد ما بعد الجائحة يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد لقاح. كان الضرر الذي أحدثه الإغلاق في ربيع هذا العام غير عادي. والآن أصبحنا في مواجهة موجة ثانية من فيروس «كورونا» أشد ترويعاً وهولاً ــ لا تختلف عن مسار فاشية الإنفلونزا التي اندلعت في الفترة من 1918 إلى 1920.

في الولايات المتحدة، تتجلى التداعيات الاقتصادية السلبية في تصاعد مطالبات البطالة في أوائل ديسمبر، والانحدار الحاد في مبيعات التجزئة في نوفمبر. وفي ظل عمليات الإغلاق الجزئي المنتشرة الآن في نحو ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية، يبدو من المرجح حدوث تراجع في النشاط الاقتصادي في أوائل عام 2021.

يحذرنا تاريخ دورة الأعمال في الولايات المتحدة من احتمال حدوث ركود مزدوج. فقد أظهرت ثماني من فترات الركود الإحدى عشرة الأخيرة هذا النمط. ومع ذلك، لا تزال الأسواق المالية تراهن بالكثير على التعافي السريع بعد الهبوط الحاد، على هيئة حرف V.

لن يكون مصدر الانتكاسة الاقتصادية المقبلة مفاجئاً. إذ يتمثل في تأثير صدى الموجة الأولى من (كوفيد 19). فعلى الرغم من الاختراقات غير العادية في اللقاحات، والعلاجات، والبروتوكولات العلاجية، تُـعَـد الموجة الثانية أسوأ كثيراً من الأولى من حيث أعداد المصابين بالعدوى، والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات، ومعدلات الوفاة. ورغم أن القيود الجديدة المفروضة على النشاط الاقتصادي ليست على ذات القدر من صرامة القيود التي فُـرِضَـت في شهر أبريل الماضي، فإنها تخلّف بالفعل تأثيراً سلبياً على النشاط الاقتصادي في المجمل. وسوف يكون الركود المزدوج في أوائل 2021 تَـذكِـرة مؤلمة بالضعف الذي يتمكن من دورة الأعمال الأمريكية دائماً في أعقاب أي صدمة ركود كبرى.

من المرجح أن تكون العواقب الأطول أمداً المترتبة على دورة (كوفيد 19) أكثر حِـدة.

الآن، يلوح في الأفق أيضاً ظل دورة (كوفيد 19) الطويل. في فورة الاحتفال بالتعافي الاقتصادي الوشيك على هيئة حرف V، تاهت إشارات عديدة إلى حدوث ضرر دائم. ففي الولايات المتحدة، لا يزال تشغيل العمالة أقل من ذروته التي بلغها قبل اندلاع الجائحة بنحو 9.8 ملايين وظيفة، ولم يستعد الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات ــ الذي تقيّده مخاوف مستمرة ومفهومة من التفاعل وجهاً لوجه ــ سوى 66% من مستواه بعد الهبوط الذي حدث أثناء الإغلاق في شهري مارس وأبريل. علاوة على ذلك، لن تؤدي موجة ثانية من الإغلاق الجزئي إلا إلى تفاقم الارتباكات التي باتت الآن واضحة بشكل مؤلم في أغلب المدن الأمريكية الكبرى.

يؤثر التفاعل بين ديناميكيات دورة الأعمال الأمريكية في الأمد القريب والأنماط الأطول أمداً لدورة (كوفيد 19) بشكل حاسم على المناقشة السياسية الدائرة حالياً. ومع ذلك، ينتشر الأمل في أن تكون هذه المرة مختلفة ــ حيث تتمكن استراتيجيات سياسية جديدة خَـلّاقة من تقديم حلول جديدة لمشاكل اقتصادية قديمة.

يصدق هذا بكل تأكيد على ما يسمى النظرية النقدية الحديثة، التي من المفترض أن تمنح السلطات المالية ترخيصاً مفتوحاً للانغماس في الديون. لكن النظرية النقدية الحديثة ليست حديثة ولا نظرية. الجديد هنا يتمثل في شيء أكثر أساسية بمراحل: إنه موت التضخم المفترض. فما دام التضخم ضعيفاً، كما تزعم هذه الحجة، تستطيع السلطات النقدية والمالية أن تتجاهل المخاطر المترتبة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتعمل بالترادف على توفير الإغاثة للاقتصاد الحقيقي المنكوب بالجائحة.

لكن دوام الحال من المحال في عالم الاقتصاد، ولا يُـستثنى من هذا حتى موت التضخم. هنا يصبح الأمر معقداً بشكل خاص.

الواقع أن التضخم في الولايات المتحدة ليس حصيناً ضد المزيد من الانخفاض في قيمة الدولار، والذي يبدو مرجحاً على نحو متزايد، نظراً للتدهور الحاد في عجز الحساب الجاري الأمريكي، وتعزز قوة اليورو، والانحياز إلى الدولار الضعيف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يظل متمسكاً بأسعار الفائدة صِـفر. كما أن انقطاعات سلاسل التوريد ــ التي عطلت قوى العولمة المضادة للتضخم ــ ينبغي لها أيضاً أن تعمل على تعزيز التضخم الأساسي.

إن اقتران دورة الجائحة بدورة الأعمال ــ الموجة الثانية من (كوفيد 19) والركود المزدوج في الاقتصاد الأمريكي ــ لم يترك لصنّاع السياسات في الولايات المتحدة أي اختيار حقيقي غير الموافقة على حزمة إغاثة أخرى، بقيمة 900 مليار دولار هذه المرة.

ولا بأس، على حد زعم النظرية النقدية الحديثة، لو تسبب هذا في وضع الديون الفيدرالية الأمريكية على أعتاب تجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 108 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1946، في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. لكن في ذلك الوقت، كان عبء الديون المتصاعد متخفياً ببراعة في طيات ارتفاع انكماشي في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي تسبب في انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47 % بحلول عام 1957. ولم يتطلب الأمر «سوى» معدل تضخم استهلاكي بلغ 6.4 % في المتوسط خلال الفترة من 1946 إلى 1951.

وربما يكون هذا هو كل المطلوب هذه المرة أيضاً. ولكن ماذا قد يعني هذا عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، وخدمة الديون، والأسواق المالية السطحية بدرجة لا تصدق؟ لا تتطلع إلى النظرية النقدية الحديثة بحثاً عن إجابة سهلة.

* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، ورئيس مورجان ستانلي آسيا الأسبق، وهو مؤلف كتاب «علاقة غير متوازنة: الاتكالية المتبادلة بين أمريكا والصين».