فرحٌ يدين المجرمين

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هؤلاء هم أهل غزة، الأبرياء، المضطهدون، ضحايا فكر متطرف واستبدادي أخرج أصحابه من صفوف البشر، قلوبهم ميتة، وعقولهم متحجرة، وتصرفاتهم فيها من الغطرسة ما يعجز الإنسان عن وصفها.

الذين نزلوا إلى الشوارع في بقايا غزة مساء الإثنين هم من يمثلون ذلك الشعب المغلوب على أمره، عبروا عن فرحهم فور إعلان مجرمي الحرب موافقتهم على اتفاق الهدنة، هللوا وكبروا، وأطلقوا العنان لكل مشاعرهم، أطفال ونساء ورجال أعلنوا من خلال تعبيرهم العفوي أن الحرب لم تكن حربهم، بل حرب حماس، وأنهم كانوا ضحية لأولئك الذين هربوا وتركوهم لقمة سائغة لمجرمي الحرب الآخرين من الطرف الإسرائيلي، وما كان ذلك الفرح وتلك البهجة المرسومة على الوجوه إلا شهادة إدانة لكل القتلة الذين يستحقون أن تعلق لهم المشانق.

وفي الجهة الأخرى، أي في الطرف الإسرائيلي، كان الآلاف من الناس في الشوارع طوال نهار الإثنين، رافضين تمرير خطة بن غفير في رفح، تلك التي فرضها على نتانياهو وكل من يفكر في تأجيل الاجتياح، لأنهم خائفون على الرهائن الذين يحتمي بهم «السنوار» ويساوم عليهم، وكم كانوا سعداء عندما سمعوا بالموافقة على المبادرة المصرية لوقف القتال وإعلان الهدنة.

هؤلاء الأبرياء هم من ندافع عنهم، وهم من نرفض أن يقتلوا من دون سبب، أو من دون أن يرتكبوا جرماً في حق أحد، هؤلاء كانوا «قرابين» قدمت لمصاصي الدماء، المجرمين، المتعطشين للموت، ورؤية الأشلاء متناثرة في كل مكان، هؤلاء قالوا لنتانياهو وهنية أنتما لا تمثلان غير نفسيكما والحفنة المجرمة التي تتبع خطاكم، هؤلاء من خرج العالم عن صمته من أجلهم، ورفع رايات الغضب في وجوه الخارجين على كل القوانين.

من قام بمغامرة السابع من أكتوبر، ومن قام بتدمير غزة طوال سبعة أشهر، وجهان لعملة واحدة، لونها أسود بسواد الحزن الذين نشروه في العالم كله، ومن خرجوا في غزة الليلة قبل الماضية أصدروا حكماً سيأتي يوم وينفذ في حق المجرمين القتلة.