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صراع كبار السن «المتشببين» شيء مختلف، نتابعه بكل شغف، فهو عرض كوميدي ينقل على الهواء مباشرة، معظم فصوله ولقطاته المميزة ارتجالية، ليست هناك نصوص مكتوبة، ولا تحتاج إلى رقابة مسبقة، ولا تستدعي وجود ملقن يذكر النجوم بما نسوه، ويخرج الكلام بغثه وسمينه، بالمباح وغير المباح، الموزون والخادش للحياء، وهذا طبع تطبع عليه «الشواب»، لأنهم يعتقدون بأن القلم مرفوع عنهم، وأصبحوا غير محاسبين، لا أخلاقياً ولا قانونياً، فكل ما يقولونه يعتبره الآخرون نكتة يضحكون عليها !

وعندما تكون هناك «خلطة» تجمع الكهولة بالسياسة يختلف الأمر، فلا يعرف الجد من الهزل، ولا يمكن التأكد من التلميحات والغمزات واللمزات، ولا تعرف ما هو المطلوب منك، فالحقيقة تائهة، والقصد غير معلوم، وهذا ما يحدث الآن من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام المقبل، الرئيس الحالي جو بايدن صاحب العمر المديد، الذي يطمح في ولاية ثانية، مدتها أربع سنوات، أي حتى نهاية 2028، والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي ما زال مُصراً على أن انتخابات 2020 سرقت منه، ويسعى إلى خوض معركة العام المقبل، ليكمل حقه في الولايتين، والاثنان لا يوفران وسيلة للتقليل من قيمة الخصم !

المشكلة أن بايدن وترامب لا يتخاصمان على ذكريات مضت كما يفعل «شوابنا» إذا التقوا في تجمع للمنتهية صلاحيتهم، على قهوة قديمة أو «كوفي شوب» حديث، ولكنهما يتنازعان سلطة حكم دولة تمتلك سلاحاً وقوة اقتصادية ونفوذاً سياسياً، يمكن أن تدمر العالم في لحظة غضب، ومن تجاوز 83 عاماً من عمره مثل بايدن، أو 73 سنة مثل ترامب، قد يدخلان في حالات غضب سريع، ويتخذان قرارات غير صائبة، فقط لأنهما يريدان أن يثبتا بأنهما ما زالا يملكان حماس الشباب، ذلك الحماس الذي ولى منذ عقود عدة، وما تبقى لا يتعدى بعض الذكريات، التي تصلح لأن تكون روايات تروى للأحفاد !