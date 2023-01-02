عساها سنة خير

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انتهت «سنة العودة»، ويفترض أن تكون السنة الجديدة والتي نعيش ثاني أيامها «سنة الانطلاق»، ولكن هناك من لا يريد ذلك.

2022 أعادت البشرية إلى الحياة الطبيعية، بعد عامين مظلمين، وضعا العالم كله تحت رحمة قيود لم يعرفها أبداً، بهذه الصورة الكاملة الشاملة لم يحدث أن تسببت جائحة ناتجة عن فيروس غير معروف في توقف الأنشطة الفردية والجماعية، المهنية والترفيهية، الضرورية والكمالية، فقد كنا نسمع من قبل عن بلدة انتشر بها مرض الكوليرا أو الجدري أو الطاعون، وينصح بعدم الذهاب إليها، ويمنع أهلها من مغادرتها، ويعيش الآخرون حياتهم الاعتيادية، مع بعض الإجراءات الاحتياطية في البلدات أو الدول المجاورة، أما هذه فقد طالت أضرارها كل بقاع المعمورة، وتفاءل الجميع عندما بدأت القيود ترفع حتى كادت أن تختفي، وتوقع المختصون أن تكون سنة 2023 انطلاقة جديدة للبشرية.

وتطايرت التوقعات والمؤشرات، وهي تحمل كماً كبيراً من التشاؤم، وللأسف، علينا أن نصدقها، لأنها صادرة عن مؤسسات مالية ومجموعات اقتصادية، ومراكز تقييم وإعداد بحوث ودراسات وخبراء متخصصين، اتفقوا على أن النمو العالمي سيتراجع، وأن ركوداً اقتصادياً على الأبواب، وستعجز بعض الدول عن توفير الغذاء لشعوبها، وستعلن دول أخرى إفلاسها، وستغلق مصانع وشركات ومؤسسات كبيرة، وسيزداد عدد الفقراء في العالم، وتتضاعف الهجرة غير المشروعة، وقائمة لا تنتهي فيها من السواد ما يكفي ليقتل الأمل ولا أقول التفاؤل!

المشكلة أن الذين ينتفعون في الأزمات الدولية هم من ينشرون «التوقعات السوداء»، فهم يقتاتون منها، ويضخمون ثرواتهم، وقد اعتادوا على ذلك عندما كانوا هم فقط أهل العلم والحضارة والدراية، ولا يريدون أن يعترفوا بأن العالم قد تغير، وأن هناك قوى دولية جديدة بدأت تتشكل بعد أن اختارت أن تعيش ضمن الواقع المتاح لها، وليس تحت رحمة توقعات من لا زالوا ينهبون العالم !

«عسى سنتكم التي أشرقت شمسها سنة خير على وطننا وأمتنا والناس أجمعين».