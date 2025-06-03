أنت لست وحدك

فاز فريق بيراميدز المصري ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. الفريق حديث العهد أصبح بطلاً متوجاً لأكبر بطولات القارة السمراء، هو لم يكتب التاريخ بل يصنعه، لحظة نهاية المباراة لم يصدقها أحد، «لا هو ولا غيره»، فقد كان المنافس الجنوب أفريقي صن داونز شرساً، لكن الفريق صاحب الجماهيرية المحدودة نجح في ترويضه.. لحظات التتويج كانت لحظات ذهول لا يشعر بها إلا اللاعبون ومدربهم فالمشهد أكبر من احتماله.

هذا الفريق الذي ولد بطلاً سيزداد أنصاره بعد الآن؛ فالجماهير المصرية ساندت الفريق المصري وشجعته.. ذهبت إليه بالآلاف في الملعب وتفاعلت.. شاركته الفرحة باللقب الكبير.

سيذهب بيراميدز بطل أفريقيا للمشاركة في بطولة القارات «انتركونتننتال» في العام القادم، وسيشارك أيضاً في بطولة العالم للأندية 2029، هذه ثمرة البطولة وهذا هو قدر البطل، لقد تغير المشهد، الفريق الجديد الذي لا يعرفه أحد دخل في منظومة الفرق الكبرى، أصبح شريكاً في البطولات العالمية.

آخر الكلام

لقد انضم بيراميدز للفرق التي تحرز الألقاب الكبرى لأول مرة: باريس سان جيرمان بطل أوروبا، الأهلي السعودي بطل آسيا للنخبة والشارقة الإماراتي بطل آسيا. بالطبع تعمدت عدم الحديث عن بيراميدز والبطولات المحلية «الدوري والكأس» فما أكثر متحدثيها، لكن اللقب الأفريقي يَجُبُّ هذا وذاك.